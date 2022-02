Los bolsos más cómodos y cool para tu próximo viaje Esta es la pieza más importante de cualquier escapada. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya se acercan las vacaciones de semana santa en las que muchos tendrán la oportunidad de escaparse a alguna playa paradisíaca con toda la familia. Además, en varias ciudades todavía están siendo azotadas por las bajas temperaturas. Así es que son muchos los que necesitan un respiro y disfrutar del sol y la playa. En realidad, con tanto estrés en las últimas semanas, todos necesitamos un descanso. Eso sí, además de comprar el boleto y elegir el hotel adecuado, planear un viaje conlleva muchas cosas, en especial para las chicas que aman tomarse fotos porque necesitan llevar sombreros, vestidos con faldas vaporosas y unas cuantas cosas más. Ahora bien, a la hora de viajar todas necesitamos un buen bolso. Y cuando hablamos de bolso, no nos referimos a las carteras que vas a usar durante tus días de descanso, sino en ese bolso que te va a acompañar durante el vuelo y que lleva tus pertenencias más importantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN travel tote, bolso para viajar Credit: Cortesía Haven Laptop Tote Bag, de Calpak. $148. calpaktravel.com travel tote, bolso para viajar Credit: Cortesía Quilted Vegan Leather Weekender Tote Bag, de Home Depot. $69.99. homedepot.com travel tote, bolso para viajar Credit: Cortesía Bolso de tela impermeable, de Lamyba. $47.99. amazon.com travel tote, bolso para viajar Credit: Cortesía The Tote Bag, de Marc Jacobs. $215. bloomingdales.com travel tote, bolso para viajar Credit: Cortesía Weekend Traveler Black and Cognac Tote, de Lulus. $59. lulus.com La cartera que usas para viajar es la más importante de todas por eso debe ser cómoda y, sobre todo, espaciosa. Ahora bien, también nos importa que sea fashion y que nos haga lucir muy cool durante estas horas de espera en el aeropuerto. Y ¿por qué no? que también se vea increíble en las fotos. Por eso, nos dimos a la tarea de buscar algunas de las mejores opciones. Échale un vistazo a las piezas que encontramos y cuéntanos cuál es tu favorita.

