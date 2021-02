Close

Tres de los mejores bálsamos labiales del momento Con estos productos nunca más tendrás labios resecos. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que un bálsamo labial que uno de los productos de belleza que más necesitamos en nuestra bolsa de maquillaje, sobretodo en los meses de frío que es cuando más se resecan los labios. Y es que este producto no solo ayuda a tus labios a que se mantengan hidratados, también son la base perfecta para tu labial favorito. Lo mejor de todo es que ahora estos bálsamos también tienen mejores ingredientes que combaten la resequedad, protegen los labios de las bajas temperaturas y de paso, los dejan supersuaves. Lo mejor de todo es que la mayoría de las marcas ofrecen bálsamos de labios e incluso algunos vienen con un poco de color para esos días en que no queremos usar labial. Por eso es más fácil encontrar uno que te guste y sobretodo, que se ajuste a tu presupuesto. Lo que más nos gusta es que, contrario a lo que pasaba unos años atrás cuando estos hidratantes venían en empaques feos, ya por lo general eso no es así. Ahora vienen en empaques dignos de sacar y presumir en cualquier lugar. Mira a continuación algunos de nuestros bálsamos favoritos no solo por su empaque, sino también por los ingredientes que contienen. Image zoom Credit: Cortesía Con enzimas de papaya y ácido hialurónico, esta mascarilla profundamente los labios, los ayuda a mantener esa hidratación por horas y los mantiene supersuaves. Es ideal para usarla antes de acostarte. Lip Wrap Hydrating Mask, de Ilia. $26. Iliabeauty.com Image zoom Credit: Cortesía Este bálsamo deposita mucha hidratación en los labios, sin dejarlos pegajosos, solo con un toque de brillo. Contiene ingredientes como el aceite de camelia japonesa y vitaminas A, B, D y E. No te puede faltar en el bolso. Camellia Gold Spun Lip Balm, de Tatcha. $30. sephora.com Image zoom Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de su exquisito empaque, este hidratante que contiene una mezcla de ésteres emolientes y lanolina vegana no permitirá que tus labios se resequen. Además, deja los labios con un brillo increíble. Major Glow Softening Lip Mask, de Patrick Ta. $22. sephora.com

