La nueva tendencia: bálsamos labiales con color Estos labiales no permitirán que tus labios luzcan resecos y mucho menos sin color. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia vino a cambiar muchas cosas, entre ellas la forma en que nos maquillamos. El uso constante de las mascarillas nos animó a olvidarnos por un tiempo de las bases y otros productos de maquillaje, para dejar respirar la piel y enfocarnos más en los productos que usamos para cuidardarla. Por suerte, la situación está mejorando poco a poco y tenemos la oportunidad de salir a algún restaurante y de volver a usar maquillaje, en especial labiales, uno de los productos más imprescindibles para cualquier mujer. Aunque muchas prefieren los labiales mate, que duran horas y que no se quitan ni al usar la mascarilla, lo cierto es que, para muchas otras chicas, incluyéndome a mí, los hidratantes con color se han convertido en un must. De hecho, estos labiales se han vuelto tan populares que muchas marcas ya han lanzado su propia colección. Y es que si bien es cierto que muchas mujeres quieren un labial que no se les arruine con la mascarilla, también es una realidad que el constante uso de este accesorio que tenemos que llevar siempre, también tiende a resecar los labios. Es por eso que este tipo de labiales, que además dar un poco de color, tienen vitaminas y propiedades hidratantes, se han vuelto tan populares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hidratante con color, labios hidratados, primavera, maquillaje Image zoom Credit: Cortesía Hyaluronic Happikiss, en Romance Kiss, de Charlotte Tilbury. $34. charlottetilbury.com Hidratante con color, labios hidratados, primavera, maquillaje Image zoom Credit: Cortesía Glow Play Lip Balm, en Floral Coral, de MAC Cosmetics. $19. maccosmetics.com Hidratante con color, labios hidratados, primavera, maquillaje Image zoom Credit: Cortesía Extra Lip Tint, en Bare Rasberry, de Bobbi Brown. $29. macys.com Hidratante con color, labios hidratados, primavera, maquillaje Image zoom Credit: Cortesía Dior Addict Lip Glow, en Ultra Coral, de Dior. $35. dior.com. Hidratante con color, labios hidratados, primavera, maquillaje Image zoom Credit: Instagram After Glow Lip Balm, en Orgasm, de Nars. $28. sephora.com Además, este tipo de labiales es perfecto para las altas temperaturas de verano o para las vacaciones en la playa. Así es que no te quedes atrás y ponte a la moda obteniendo uno o varios de estos labiales que prometen no dejar que tus labios luzcan secos o cuarteados, y sobretodo sin color. Échale un vistazo a nuestros favoritos.

