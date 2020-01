Los mejores atuendos de gala de tus estrellas favoritas By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES El fin de año está a la vuelta de la esquina así que déjate inspirar por los looks de estas estrellas para elegir el atuendo perfecto para decirle adiós al 2019 Empezar galería Marjorie De Sousa Image zoom PHOTO: RON ADAR/GETTY IMAGES Marjorie luce mejor que nunca y así llegó a los "Emmy awards 2019" con un vestido rosado de cuello alto luciendo sus espectaculares curvas. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Sofia Carson Image zoom PHOTO: RODIN ECKENROTH/GETTY IMAGES Otra que brilló en la alfombra de los "2019 American Music Awards" fue la joven actriz con este vestido plateado de lentejuelas. 2 de 10 Applications Ver Todo Adamari López Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES La bella puertorriqueña celebró esta temporada festiva con Amazon con este mini vestido de lentejuelas combinado con tacones plateados perfectos para despedir el año. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Chiquinquirá Delgado Image zoom PHOTO: RICH FURY/GETTY IMAGES Con este atuendo muy sexy, Chiquinquirá se presentó en la alfombra de "La Persona del Año 2019 de La Academia Latina de la Grabación." 4 de 10 Applications Ver Todo Kim Kardashian Image zoom PHOTO: JAMES DEVANEY/GETTY IMAGES Una de las que siempre nos inspira con sus atuendos es Kim Kardashian a quien en esta ocasión nos toco verla con este vestido claro mostrando parte de sus bien torneadas piernas. 5 de 10 Applications Ver Todo Ana Patricia Gámez Image zoom PHOTO: ALBERTO E. TAMARGO/GETTY IMAGES Los atuendos de Ana Patricia en Enamorandonos son toda una inspiración y siempre esta lista para brillar. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Alejandra Espinoza Image zoom PHOTO: RICH FURY/GETTY IMAGES Con este jumpsuit de un tono claro y luciendo su nuevo look, Alejandra deslumbró en la alfombra roja de "La Persona del Año 2019 de La Academia Latina de la Grabación." 7 de 10 Applications Ver Todo Eva Longoria Image zoom PHOTO: CEDRIC RIBEIRO/GETTY IMAGES Luciendo super elegante llegó la actriz con un vestido de lentejuelas a Dubai para la "Global Gift Gala" resaltando sus curvas de la manera más favorecedora. 8 de 10 Applications Ver Todo Danna Paola Image zoom PHOTO: LEGAN P. MACE/GETTY IMAGES Una vez más, Danna Paola se convirtió en el centro de la atención con este mini vestido de lentejuelas con el que lució espectacular. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Maite Perroni Image zoom PHOTO: EYEPIX/SIPA USA/THE GROSBY GROUP La guapa actriz escogió un jumpsuit negro mostrando parte de sus esculturales piernas con tacones de punta con decoraciones plateadas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

