Los mejores aparatos para el cuidado facial en casa

Limpiadoras, masaje facial, microagujas... hazte con un arsenal para cuidarte la piel como una profesional sin moverte del sofá.

Limpieza en un minuto
La nueva versión de la popular limpiadora tiene 16 intensidades diferentes y cerdas un 30 por ciento más largas para limpiar tus poros y rostro en profundidad y super rápido. $199. foreo.com

Doble efecto
Las microagujas de esta herramienta consiguen que los activos de tus cremas y serums penetren mejor y se multipliquen sus efectos. GloPRO® Microneedling Facial Regeneration Tool, de Beautybio. $199. Sephora.com

Tradición china
La técnica Gua Sha, que sirve para liberar la tensión de los músculos de la cara y mejorar la circulación de la sangre, consigue crear un efecto de contouring, descongestionar, limpiar, mejorar la complexión y la luminosidad, tonificar y reducir la hinchazón. Se hace con esta piedra y puedes encontrar tutoriales y toda la información sobre la técnica en en el canal de youtube de la marca.

El poder de La Luz
Además de igualar el tono de la piel, esta herramienta con luces LED es perfecta para tratar las primeras arruguitas y patas de gallo en casa. Clinical, de reVive Light Therapy. $99. revivelighttherapy.com

Antiacné
Esta máscara te ayuda a combatir los granitos y manchas del acné con su tecnología que combina luz roja y azul. Se coloca sobre la cara limpia y seca durante diez minutos al día. $34,99. neutrogena.com

Nuevo clásico
Los rodillos de jade se han convertido en un must en el neceser de muchas. ¿Un truco? Si lo guardas en la nevera durante la noche, por la mañana te ayudará el doble a reducir la hinchazón, sobre todo en la zona de los ojos. Jade Facial Roller, de Herbivore. $30. Sephora.com

Además de eliminar el maquillaje y la suciedad en profundidad en cuestión de segundos, esta limpiadora con cepillo rotatorio te ayuda a mejorar la textura general de tu piel y recuperar su luminosidad. Mia Prima, de Clarisonic. $99. Clarisonic.com

Otro nivel
Rápido, eficaz y, lo más importante, sin dolor. Esta nueva herramienta de dermoabrasión y extractción en casa promete eliminar todo tipo de impurezas, redefinir la textura de tu pie y rehidratarla al máximo como haría un tratamiento en el salón de belleza. Sonic Refresher, de Michael Todd. $99. michaeltoddbeauty.com

Para llevar
En tamaño mini pero con los mismos resultados, esta monada de Nuface está diseñada para ayudarte a mantener firme el contorno de tu rostro y retrasar la aparición de arrugas. Mini Facial Toning Device, de Nuface. $199. mynuface.com

