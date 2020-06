4 de los mejores aceites faciales que existen en el mercado Sin duda estos son de los mejores del mercado Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabemos que mantener la piel en óptimas condiciones no es una tarea fácil, pero sí que vale mucho la pena el esfuerzo. Entre humectantes, protector solar, crema antiarrugas y demás a veces no sabemos qué más usar para mantener el rostro libre de arrugas y con ese glow envidiable que siempre lucen las celebridades. El mejor producto para eso es, sin duda, un aceite facial. Además de que penetran profundamente en la piel, te ayudan a que esta retenga la hidratación por más tiempo, combaten los radicales libres y depositan antioxidantes y vitaminas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso aquí les van tres que hemos probado por lo que sabemos que realmente funcionan. Recuerda que debes invertir en tu piel para que luego no tengas que recurrir a operaciones o a un sin número de rellenos para liberarte de las arrugas. Superfood Facial Oil, de Elemis Image zoom Cortesía Este aceite tiene una alta concentración de ingredientes derivados de plantas que depositan en la piel los antioxidantes y omegas que necesita para tener un brillo inigualable. Se absorbe rápidamente mientras deja la piel hidratada y mucho más suave desde la primera aplicación. Superfood Facial Oil, de Elemis. $55. Elemis.com. Wild Rose Vitamin C Active Brightening Oil, de Korres Image zoom Cortesía Este potente producto, que contiene pétalos de rosas y una infusión de vitamina C concentrada, es ideal para cualquier tipo de piel. No solo te ayuda a corregir aliviar la resequedad, sino también a quitar las manchas causadas por la exposición al sol. Además, contiene omega 3, 6 y 9, ácidos grasos y vitamina A, lo que te ayuda a crear una barrera de antioxidantes que previenen las arrugas y tonifican la piel. Wild Rose Vitamin C Active Brightening Oil, de Lávido cuesta $54 y lo obtienes en Sephora.com. Replenishing Facial Serum, de Lavido Image zoom Cortesía Está formulado con aceite de semillas de granada, al igual que aceite de mandarina y zumo de limón destilado. Estos ingredientes hidratan la piel a profundidad y hacen que retenga la hidratación. También la deja más firme y con más elasticidad. Está formulado en Israel y este al igual que todos los productos de la marca tienen solo productos orgánicos. El Replenishing Facial Serum cuesta $59 y lo puedes comprar en Lavido.com. Emerald Clarifying Face Oil, de Shiffa Image zoom Cortesía Este aceite está compuesto de muchos ingredientes naturales, entre ellos aceites de semillas de uva, de árbol de té, de jazmín y de hoja de romero, al igual que extracto de naranja y de bergamota. Este producto tiene una mezcla de los ingredientes más beneficios para la piel. Si lo usas, tu piel se verá más firme y radiante, además de que las manchas se irán desapareciendo. El Emerald Clarifying Face Oil, de Shiffa cuesta $75 y lo encuentras en Bloomingdales.com.

