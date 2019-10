Los looks más llamativos que hemos visto en los pasados Latin AMA By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La gala de los Latin American Music Awards de este año se celebra este jueves en Los Ángeles y se podrá ver por Telemundo. Eugenio Derbez y Jacky Bracamontes serán los presentadores. Repasemos con sentido del humor algunos de los looks que más llamaron la atención en ediciones pasadas. Empezar galería Jesse Huerta Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images El cantante mexicano adoptó algunos consejos de estilo del rapero Pharrell Williams con este sombrero. Advertisement Advertisement Joy Huerta Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images Al igual que su hermano, la cantante también decidió inspirarse en modas de otros lugares. Jeirmarie Osorio Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images El vestido de la cantante parecía más adecuado, según algunos, para la playa que para la alfombra. Advertisement Elvis Crespo Image zoom Frederick M. Brown/Getty Images El puertorriqueño fue muy tropical al show del año pasado. Dayana Garroz Image zoom Paul Archuleta/FilmMagic La actriz decidió ser muy transparente con su atuendo el año pasado. Carmen Aub Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images Al igual que su compañera de El señor de los cielos, la mexicana también apostó por revelar bastante. Advertisement Advertisement Advertisement Lary Over Image zoom Frederick M. Brown/Getty Images Si bien su atuendo no era tampoco discreto, fue el muñeco que llevaba el puertorriqueño lo que llamó la atención de todos. Ana María Polo Image zoom Frederick M. Brown/Getty Images La doctora parecía más una peregrina del Mayflower que una juez en la ceremonia del año pasado. Sofía Reyes Image zoom Phillip Faraone/WireImage Hace casi dos años, la cantante lucía un vestido que parecía quedarle grande. Advertisement Advertisement Advertisement Yashua Image zoom Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Si su intención era que se hablara de su look, lo logró. Parecía un extra de la saga de Mad Max. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

