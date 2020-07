Los looks más fabulosos de Adria Arjona, cara del nuevo perfume de Giorgio Armani Por Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Rich Fury/Jason Mendez/Getty Images Celebramos el nombramiento de la bella actriz e hija de Ricardo Arjona, como imagen del nuevo perfume de la conocida marca italiana, con estos diez espectaculares looks. ¡Felicidades Adria! Empezar galería Blanco elegante Image zoom MediaPunch/Bauer-Griffin/Getty Images La actriz lució muy sofisticada con este conjunto blanco de botones plateados que combinó con tacones de punta del mismo color para asistir a un evento en Nueva York. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Conjunto floral Image zoom Christopher Jue/Getty Images Con este conjunto de chaqueta y pantalones floreado de Marc Jacobs vimos a la actriz llegar a un evento de Netflix en Korea del Sur. 2 de 10 Applications Ver Todo Toque trendy Image zoom Stefanie Keenan/Getty Images Este bolso mini color azul cielo fue el toque perfecto para llevar con este conjunto de chaqueta y pantalón y escote supersexy. ¡Qué maravilla! 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Reina de la noche Image zoom Valerie Macon/Getty Images Fascinadas quedamos con este conjunto negro con brillos en los bordes y escote profundo que combinó con sombras de ojos plateadas. 4 de 10 Applications Ver Todo Clásica sofisticación Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images La actriz se robó las miradas de todos durante la Semana de La Moda de París 2019 con este vestido azul oscuro con cuello halter y escote profundo que lució con tacones negros de punta. ¿Qué tal? 5 de 10 Applications Ver Todo Mangas extravagantes Image zoom Jason Mendez/Getty Images ¡Wow! La actriz combinó este vestido negro de lunares y mangas espectaculares de Giorgio Armani Privé con un labial rojo pasión para asistir a un evento en Nueva York. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chica dorada Image zoom Noam Galai/Getty Images Este vestido strapless dorado lleno de brillo con abertura en la pierna de Oscar de la Renta le quedo de maravilla para asistir a la premiere de "Triple Frontier" en la Gran Manzana. 7 de 10 Applications Ver Todo Espalda sexy Image zoom Rich Fury/Getty Images Adria deslumbró a todos con este vestido blanco de cortes sexy en la espalda para asistir al Bros. Golden Globes After Party 2019. ¡Qué cuerpazo! 8 de 10 Applications Ver Todo Mangas abullonadas Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images Cómo olvidar este jumpsuit marrón con mangas estilo globo que lució durante su visita a los estudios de Despierta America (Univisión). ¿Quién se acuerda? 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rayas deslumbrantes Image zoom Ian West/Getty Images Regia y sofisticada como de costumbre vimos a la actriz quien lució este vestido a rayas de un solo hombro de Giorgio Armani Privé durante los Oscar 2020. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

