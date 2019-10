Los looks de los famosos en el Festival People en Español 2019 en Nueva York By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next No te pierdas los estilismos que han elegido tus celebridades favoritas para celebrar con nosotros en la Gran Manzana. Empezar galería Geraldine Bazán Image zoom Acaparó todos los flashes con este vestido-pantalón en el amarillo más luminoso de la diseñadora Margarita Moreno. Advertisement Advertisement Rosie Rivera Image zoom Gonzalo Marroquin/Getty Images for Festival People en Español La emprendedora mostró su lado más salvaje con este vestido de gasa en estampado animal, cinturón de Gucci y zapatos transparentes a lo Kardashian. William Levy Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español Con su mejor pose de modelo, el actor enloqueció a sus fans en el Festival con este traje azul entallado y camisa blanca clásica. Advertisement Amara la Negra Image zoom “No sé de dónde es el vestiod, pero lo elegí porque me marca bien las curvas!”, nos ha contado sobre su look. Mariah Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español La regaetonera con look de aire militar combinando un tracksuit de camuflaje y botines militares. Mariah Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español Después se cambió a un segundo outfit con un conjuntito a cuadros y top deportivo de puma. Advertisement Advertisement Advertisement Melymel Image zoom La cantante dominicana con un look muy fiel a su estilo urbano con mallas de ciclista y zapatos de punta blancos que, sí, se vuelven a llevar. Henry Muñoz III Image zoom Gonzalo Marroquin/Getty Images for Festival People en Español El activista y filántropo que ayer nos sorprendió con unos tenis de aire espacial ha vuelto a apostar por la mezcla de accesorios deportivos y piezas de diseñador. Damaris Diaz Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español La presentadora del evento se ha decantado por un look muy disco con pantalones de campana a rayas cubiertos en lentejuelas. Advertisement Advertisement Advertisement Melii Image zoom People en Español La cantante en modo sofisticado con una chaqueta de piel de tipo kimono y vestido negro de aire lencero. Jhay Cortez Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español El reggaetonero dominicano remató su look con un collar cargado de bling bling en forma de unicornio. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

