Además de ser una competencia de canto, parece que el show Tu cara me suena es también una competencia de estilo. Si bien Ana Brenda luce fabulosa en cada entrega, sus compañeras de pantalla no son menos protagonistas en cuanto a la moda se refiere. Plumas, brillos, volantes, tules, encajes, transparencias y siempre el cabello en su sitio y un labio rojo. Estas son algunas de las características de los looks que ha lucido una de las juezas más queridas del reality de Univision, Charytín Goyco. Aprovechando que su hija Sharinna Allan engalana nuestra portada digital esta semana, hablamos con la jueza, con su estilista en el programa, Irma Martínez, y el encargado de su cabello y maquillaje, Franz Muñoz, para conocer al detalle cómo logran esos looks de revista —y prometen seguir sorprendiéndonos en las próximas entregas. Image zoom Credit: Cortesía de Charytín Goyco "Desde muy niña he sido un poco extravagante. No me gustó tener elegancia pura", afirma la Rubia de América. "Tengo que tener una pluma a un lado, un volante en la cabeza. Me dicen a veces: 'Te ves medio ridícula'. Pues es que soy así". Goyco, quien se autodenomina "estrambóticamente feliz", ha trabajado con Martínez durante años y asegura que cuando le muestra opciones para ejercer su papel de jueza en el programa son los modelos que tienen "una cosa de más". "Irma, ponme plumas, un volante, una manga bien grande", le dice la talentosa dominicana, "y ella ya me conoce y me dice; 'Está bien'". Image zoom Credit: Cortesía de Charytín Goyco Por su parte, Martínez define el estilo de la conductora como "único". "Solo ella lo puede llevar. Es parte de quien es y siempre ha sido cantante, bailarina, presentadora. Cada look es siempre exuberante, extravagante". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a los looks de belleza de la también actriz, Muñoz está encantado de trabajar con la artista. "Llevo más de 16 años trabajando con Chary y desde el día uno ha sido una experiencia mágica", asegura. ¿La clave para este éxito? La puntualidad. "Ella tiene una rutina de 10 minutos para sus cremas. ¡Hay algunas que ni yo sé cuáles son!". Image zoom Credit: Cortesía de Charytín Goyco ¿Cuáles son las preferencias de la conductora en cuanto a la moda? "Le gusta ajustado al cuerpo, muy sexy y llamativo", dice Martínez. "No hay hombreras suficientes. Vuelos y plumas son parte de cada uno de sus atuendos. Es con lo que se siente identificada. La mayoría de las cosas fueron diseñadas y hechas a la medida". Además de las plumas y los vuelos, otra cosa que identifica a Goyco son sus labios rojos —lo único que no le maquilla Muñoz. "En estos 16 años no le he tocado sus distintivos labios rojos. Ella se conoce mejor que nadie la forma de sus labios y el labial que le gusta, que es el de Saint Laurent", comparte el maquillista. Para todo lo demás, Muñoz trata de resaltar los atributos naturales de la dominicana. "Uso una base muy ligera para no recargar ya que tiene buen cutis", dice. "Colores tierra, negro y dorado en los ojos y pestañas pequeñas para resaltar su mirada". Image zoom Credit: Cortesía Muñoz también se encarga de moldear los característicos rizos de la jueza para que luzcan perfectos. "Se lo seco con productos para dar volumen", confiesa, "y le coloco rolos la noche anterior para que le pueda dar el rizo y volumen que a ella le gusta".

