Tras bambalinas con el estilista de Belinda y Nodal en su primera portada como pareja Llamativos amarillos y elegancia en negro, esas fueron las tendencias cromáticas en las que vimos a los artistas mexicanos, felices y conjuntados en nuestro número de diciembre/enero. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor está en el aire y en la última portada de People en Español, protagonizada por Belinda y Christian Nodal. Los cantantes mexicanos posan en exclusiva para nuestra edición de diciembre/enero, que ya está a la venta. Compartiendo su felicidad, la pareja se muestra más unida y conjuntada que nunca, con combinaciones a la vanguardia de la moda, que incluso marcan las tendencias para 2021. Hablamos con Reading Pantaleón, el estilista a cargo de los looks para esta sesión fotográfica en Ciudad de México, quien nos revela todos los secretos de moda que hay detrás de los atuendos de los tórtolos. ¿Cómo fue trabajar con la pareja del año? Ya trabajaba con ellos desde antes pero me puse súper feliz cuando me llamaron. Estaba esperando el momento de una portada con ambos. Image zoom Credit: Cortesía de Reading Pantaleón ¿Qué ideas tenías antes de llegar al estudio sobre lo que querías mostrar? Quería que se vieran a la moda y lo más importante que se sintieran cómodos. La intención era verlos siendo ellos, el amor en todo su esplendor. ¿Llevaste muchas propuestas? Uffff muchísimas, aunque mis ideas estén claras siempre me gusta tener varias opciones para rejugar. Image zoom Credit: Cortesía de Reading Pantaleón A Belinda la vemos siempre posando con primeras marcas, una imagen muy cuidada, acostumbrada a la moda... ¿qué le parecieron tus propuestas? Como ya la conozco sabía que le encantarían las propuestas y así fue. Me llamó el día antes de yo viajar a Ciudad de México para tocar base y ahí le conté mis ideas y las piezas que había elegido para ambos, ¡ella feliz! El amarillo es un color poco habitual para una portada, pero los dos lucen fantásticos. ¿Cuál fue la inspiración para este look? Quería reflejar la alegría que ellos están viviendo, por eso mi propuesta de vestirlos a ambos de amarillo. Además de romper un poco el esquema porque, como bien mencionas, es poco habitual que se elija este color para portadas. Y para completar, es uno de los colores para el 2021, así que hasta logramos marcar tendencia. Image zoom Credit: Cortesía de Reading Pantaleón SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN A Nodal estamos poco acostumbrados a verle con una estética tan moderna, ¿le gustaron las opciones de vestuario? Créeme que si no le hubiesen gustado ¡ni se prueba la ropa! En el tiempo que llevo trabajando con él he aprendido a conocerlo y sé lo que le funciona y lo que no. ¿Qué le pareció la chaqueta amarilla de Prada? Armé los looks en combinación y cuando los presenté en el estudio todos y todas quedaron tan enamorados como yo de esa pieza. El look de amarillo era mi apuesta para este shoot. Image zoom Credit: Cortesía de Reading Pantaleón Háblanos del look negro, ¿qué tendencias vemos? ¿En qué te inspiraste? Con esta combinación quería mostrar pura sobriedad y elegancia. Hablamos de hacer esa foto en un plano súper cerrado, entonces no quería que nada compitiera con ellos. En el caso del vestido, se está llevando mucho el off the shoulder, el bordado del vestido marcaba el escote de manera puntual y discreta para agregar glamour sin distraer las miradas de su amor, que era el protagonista. Image zoom Credit: Foto por Alex Córdova para People en Español ¿Qué les pareció la portada? ¿Se ven llevando el amarillo en 2021?

