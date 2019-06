Cópiale los lentes de sol a Daddy Yankee, te decimos dónde conseguirlos El regagetonero no se quita las gafas ni de día ni de noche y hemos encontrado dónde conseguir unas de sus favoritas. ¿Las quieres? By Redacción Ponte Bella ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Imparable. Con más de 20 años de carrera sobre el escenario a sus espaldas, Daddy Yankee no para y sigue sumando éxitos en todo el mundo. Ahora se encuentra en una gira internacional por Europa que le está llevando por ciudades como Londres, Bruselas o Madrid, donde se convirtió en el primer artista urbano que agota las entradas en la sala más grande de la capital, el Wizink Center. Como bien sabes y como hemos podido seguir comprobando en los videos de la gira en Instagram, el reggaetonero no se separa de sus gafas de sol ni dentro ni fuera del escenario. ¿Se las quitará para dormir? Y en uno de sus conciertos en Bélgica nos fijamos en este modelo de gafas que queremos copiarle ya mismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según nos confirman desde la propia marca, el modelo se trata del ijojoejoewjfpzwe de la marca británica Cutler and Gross y nos aseguran que no se trata de ninguna colaboración pagada, simplemente el gusto del puertorriqueño por las gafas de sol XXL de esta casa. Se trata del modelo 1342-01 Black, que puedes conseguir en su tienda online por $480. cutlerandgross.com Otro de los modelos de la misma marca con los que se ha dejado ver el reggaetonero son estas de estilo aviador. Es el modelo Gold Metal and Dark Turtle con montura de carey y detalles dorados, que puede ser tuyo por $595. Y si estas vacaciones te pillan por Europa no te pierdas el resto de su gira con la que pronto estará en Italia, Suiza, Francia, Inglaterra, de nuevo España y cerrando en Israel. ¡Quién pudiera! Advertisement

