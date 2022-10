Llegó la temporada de los leggings y nosotras encontramos los más fabulosos Atrás quedaron los tiempos en que los leggings solo se usaban para un look casual. Ahora están hechos de materiales más llamativos que son perfectos para atuendos más elegantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos dirán que llegó la temporada de las botas y los abrigos, pero si somos sinceros, en realidad llegó la temporada de los leggings. Y es que esta popular pieza de ropa es una de las más cómodas, en especial cuando bajan las temperaturas. Ahora bien, no podemos negar que encontrar los leggings perfectos no es tarea fácil. Y es que, aunque haya decenas de opciones en el mercado, no todas llenas nuestras expectativas. Cuando te dispones a comprar un par de estos pantalones ya sea para usar de manera casual o para un look elegante, son varias las cosas que debes tener en cuenta. Tienes que asegurarte de que al usarlos no se vea tu ropa interior. Muchos leggings están hechos con una tela muy fina y cuando los tienes puesto, especialmente las chicas con más curvas, les se puede ver la piel o la ropa interio. Además, si no son de una tela fuerte, no favorecen mucho la figura. Otra cosa muy importante es que estén hechos de un material que estire y que sea cómodo para que te puedas mover con facilidad y de paso los puedas usar por muchas horas. Además, cuando la tela estira, las curvas lucen mejor y hasta estilizan la figura. Lo bueno es que atrás quedaron los tiempos en que estos pantalones se usaban solo para ocasiones casuales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a marcas como Commando y Spanx, entre otras, que tienen leggings más de vestir o de telas como el vinilo y que se ven increíbles con chaquetas y blusas sexy y elegantes. Looks que se pueden llevar hasta para en ocasiones más elegantes. Como sabemos que necesitas unos cuantos para estos meses de frío que se acercan, nos dimos a la tarea de buscar algunos de los más lindos y perfectos para los días festivos. Leggings Credit: Cortesía Faux Leather Leggings, de Spanx. $98. spanx.com Leggings Credit: Cortesía Classic Patent Faux Leather Firming Leggings, de Commando. $98. bergdorfgoodman.com Leggings Credit: Cortesía Control Leggings, de Commando. $108. bloomingdales.com Leggings Credit: Cortesía Late Night Texts Vinyl Pants, de Fashionnova. $39.99. fashionnova.com Leggings Credit: Cortesía Ponte WHBM Runway Leggings, de White House Black Market. $69. whitehouseblackmarket.com

