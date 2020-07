Los empleados de Burberry se convirtieron en modelos para presentar la nueva colección La marca eligió al diseñador de accesorios, la directora creativa y hasta a una vendedora Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta pandemia ha cambiado el mundo, de eso no hay duda. Todos hemos sido impactados de una y otra manera por este mortal virus que todavía está entre nosotros. Pero los seres humanos somos fuertes y poco a poco hemos ido aprendiendo cómo vivir con las nuevas restricciones y estamos buscando maneras de sacarle provecho a las actuales circunstancias. Por ejemplo, la industria de la moda, en especial las marcas más prestigiosas, se han estado reinventando y buscando manera de mostrar sus nuevas colecciones sin tener que romper los protocolos de seguridad. Por ejemplo, Dior llevó a cabo su desfile en una plaza en Italia, pero no tuvo público y las modelos fueron maquilladas bajo las más estrictas reglas de seguridad. Ahora nos enteramos de que otra marca hizo algo inesperado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de Burberry, que presentó su nueva colección primavera/verano 2021 de una manera muy peculiar que de hecho no incluyó modelos. Resulta que la marca utilizó a sus propios empleados para realizar las fotos y tenemos que admitir que el resultado fue maravilloso. “Para el libro de presentación [de la marca], llamé a todo el increíble talento de Burberry para que abrieran sus puertas y fueran parte de esta aventura”, escribió Riccardo Tisci, director creativo, en la cuenta de Instagram de la marca. “Cada uno interpretó los looks de manera única en diferentes lugares de Londres y más allá”. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Entre los “modelos” se encuentran la directora artística, una traductora, un diseñador de accesorios y hasta una de las chicas que trabaja en una de las tiendas de la marca, al igual que miembros de otros departamentos de la compañía. Definitivamente una idea innovadora y más real que está llamando mucho la atención.

