Los diseñadores latinos del momento que debes conocer Resaltamos cuatro diseñadores latinos que sobresalen en el mundo de la moda gracias a las siluetas, colores y tejidos que beben de su herencia hispana. El ascenso de los latinos en el mundo de la moda es imparable. Por eso, en este Mes de la Herencia Hispana resaltamos cuatro nombres de esta industria en cuyos trabajos no faltan las reminiscencias latinas conviviendo en perfecta armonía con las últimas tendencias y las siluetas más favorecedoras. La colombiana Johanna Ortiz, una de las más veteranas de nuestra selección, nos recuerda a Óscar de la Renta. Sus volantes, los estampados florales, el manejo del color y los detalles glamorosos, transmiten el sabor latino a las mujeres que viste. Ha cosechado gran éxito y fama internacional y ha conquistado numerosas pasarelas. Image zoom Desfile Resort'20 de Johanna Ortiz JP Yim/Getty Images for Johanna Ortiz Gabriela Hearst es casi una recién llegada pero ya ha dejado huella en algunos de los eventos más emblemáticos de la moda como la gala del MET. Natural de Uruguay, reside en Nueva York. Ella heredó una finca donde su familia se dedica a la lana, un tejido que importa y utiliza en sus creaciones. Su estilo es sofisticado, con una gran presencia de estructuras y detalles hechos a mano, difícil de encontrar en el mundo de la moda americano. Muy comprometida con el medio ambiente, su línea es eco-friendly y sus prendas se dirigen a mujeres trabajadoras que tienen una vida social atareada. Image zoom Gabriela Hearst Primavera/Verano 2020 Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images La tercera en nuestra lista es la madrileña Alejandra Alonso Rojas, basada también en la Gran Manzana. Nos fascina su manera de manejar el color. De hecho, una de sus clientas más famosas es Priyanka Chopra, célebre por sus apuestas estilosas y coloridas. Consiguió sobresalir en el mundo de la moda gracias a un suéter de invierno muy cool y femenino. Tan divino que hasta podrían usarlo los hombres. Image zoom Show de Alejandra Alonso Rojas JP Yim/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y por último pero no menos importante, Víctor Barragán. Un mexicano que ha diseñado piezas para todos los públicos basadas en un gran entendimiento del street style. Una interpretación universal que apela incluso a los más clásicos al vestir. Un matiz importante en la moda como negocio es que la gente luzca la ropa. Barragán ha conseguido abrirse camino en la industria de Nueva York capturando la esencia de la ciudad en sus prendas. Ha sabido traducir el ambiente de la juventud en una línea de ropa increíble. Image zoom Desfile Primavera/verano 2020 de Víctor Barragan Dia Dipasupil/Getty Images for NYFW: The Shows Estos cuatro diseñadores están realizando un gran trabajo, y además nos representan como latinos en el amplio universo de la moda.

