Los deslumbrantes looks de Jimena Gállego en La casa de los famosos 3 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería jimena gallego, la casa de los famosos 3, moda, estilo Credit: IG/Jimena Gallego Con estas propuestas de estilo geniales, la presentadora tuvo su mejor temporada del reality. Empezar galería Propuesta brillante jimena gallego, la casa de los famosos 3, moda, estilo Credit: IG/Jimena Gallego Al principio de la temporada que acaba de llegar a su conclusión, la mexicana eligió un enterizo negro complementado con un cinto ancho. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Azul real jimena gallego, la casa de los famosos 3, moda, estilo Credit: IG/Jimena Gallego Le dio un toque moderno a un minivestido de lentejuelas con su cabello en un peinado de efecto mojado. 2 de 7 Ver Todo Toda una Barbie jimena gallego, la casa de los famosos 3, moda, estilo Credit: IG/Jimena Gallego Apostó por el estilo "Barbiecore" con esta pinta asimétrica fucsia y zapatos a juego junto a accesorios dorados. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Al natural jimena gallego, la casa de los famosos 3, moda, estilo Credit: IG/Jimena Gallego ¡Nos encanta ver el cabello de Jimena con sus rizos naturales! Quedaron de maravilla junto a esta propuesta que describió como uno de sus favoritos. 4 de 7 Ver Todo Siguiendo tendencias jimena gallego, la casa de los famosos 3, moda, estilo Credit: IG/Jimena Gallego Para la primavera, todas las celebridades están apostando por los atuendos blancos. Aquí la vimos con una propuesta elegida con la ayuda de la estilista Cassandra Pelizza. 5 de 7 Ver Todo Impantando con color jimena gallego, la casa de los famosos 3, moda, estilo Credit: IG/Jimena Gallego Al subir esta foto, sus comentarios de Instagram quedaron repletos de celebridades complementando su look. Andrea Meza escribió: "¡AME! Te veías diosa". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La gran final jimena gallego, la casa de los famosos 3, moda, estilo Credit: IG/Jimena Gallego Por supuesto, el último look tenía que ser de los más impresionantes y lo logró con esta propuesta de la marca Valco. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los deslumbrantes looks de Jimena Gállego en La casa de los famosos 3

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.