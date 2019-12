Los cambios de look de Alejandra Espinoza a través de los años By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next PHOTO: ASTRID STAWIARZ/GETTY IMAGES Alejandra Espinoza se ha convertido en una de las caras más conocidas de la televisión ¡y justo hace un mes estrenó nuevo look! Mira la evolución de estilo de la carismática conductora, actriz y modelo a través de los años. Empezar galería Nuestra Belleza Latina 2007 Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES Así lucía Alejandra Espinoza cuando a sus solos 20 años de edad ganó el concurso de Nuestra Belleza Latina en el 2007. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Premios Lo Nuestro 2010 Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES Así llego la bella Mexicana a Premios Lo Nuestro en el 2010 luciendo una cabellera corta. 2 de 10 Applications Ver Todo Premios Juventud 2014 Image zoom PHOTO: GUSTAVO CABALLERO/GETTY IMAGES En el 2014, Alejandra lució regia durante una de las noches mas importantes de la televisión hispana luciendo una larga rubia cabellera. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Premios Juventud 2015 Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES En el 2015, también la vimos con pelo corto luciendo como toda una diva. 4 de 10 Applications Ver Todo Baby Mateo Image zoom PHOTO: C FLANIGAN/GETTY IMAGES En el 2014, Alejandra vivió una de las etapas más hermosas de su vida al quedar embarazada luciendo una cabellera larga un poco más clara. 5 de 10 Applications Ver Todo 2016 Image zoom PHOTO: ALEXANDER TAMARGO/GETTY IMAGES En Octubre del 2016, Alejandra nos sorprendió con un nuevo look con un flequillo corto, ¿Se recuerdan? 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Amante de las extensiones Image zoom PHOTO: ASTRID STAWIARZ/GETTY IMAGES Alejandra es una amante de las extensiones y cabe recalcar que le han quedado muy bien. 7 de 10 Applications Ver Todo Audiciones de la "Reina de la Canción" Image zoom PHOTO: NOAM GALAI/GETTY IMAGES Muy bella como siempre lució la conductora durante las audiciones de la "Reina de la Canción" en Nueva York con su pelo corto liso natural. 8 de 10 Applications Ver Todo La reina de los cambios Image zoom PHOTO: RICH FURY/GETTY IMAGES Hace unos meses, Alejandra nos sorprendió a todos con un cambio de look a quien próximamente veremos en el remake de Rubí. La actriz explicó que su papel requería que le cortaran el pelo. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Nuevo look! Image zoom PHOTO: ALEJANDRA ESPINOZA/INSTAGRAM Con este nuevo look de un tono rubio cenizo, Alejandra le dice adios al 2019. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

