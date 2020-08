Encontramos los bolsos más bellos para tu próximo picnic, reunión familiar o día de playa El único accesorio que necesitas este verano Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estamos en pleno verano y este es un verano muy diferente a todos los demás que hemos vivido debido a la pandemia que nos ha venido afectando desde hace varios meses. Aunque las opciones que tenemos para vacacionar están muy limitada, muchos han decidido irse a lugares como la Riviera Maya en México o incluso han aprovechado para descubrir los hermosos parques que nunca han visitado o las ciudades cercanas al lugar en el que viven. Es precisamente para esas pequeñas escapadas para las que necesitamos vernos regias no solo con el atuendo perfecto, sino también con los accesorios adecuados. Y una de las piezas que más usamos en este temporada, o mejor dicho una de las más necesaria, es sin duda un buen bolso de playa que además puedas usar para un picnic, un paseo por la ciudad, una reunión familiar o incluso hasta para una cita amorosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que más nos gustan de este tipo de bolsos, mayormente hechos de rafia, es que además de que tienen el espacio suficiente para llevar todo lo que vas a necesitar, vienen en muchos formas y colores, por lo que es muy fácil encontrar uno o varios que vayan con tu estilo, y también con tu presupuesto. Además, son tan bellos que los puedes usar para la ocasión que quieras. De hecho, son el complemento perfecto para un look sencillo que necesite un accesorio llamativo. Image zoom Cortesía Fortaleza Tote Bag, de Mar y Sol. $139. Bananarepublic.com. Image zoom Cortesía It's Your Thing Rainbow Multi Bag, de Red Dress Boutique. $49. Reddressboutique.com. Image zoom Cortesía Pearl Handle Basket Bag, de Zara. $59. Zara.com. Image zoom Cortesía Bolso de rafia y pompones, de Omar Colina Collection. $160. @Omarcolinacollection Image zoom Cortesía Bastille Sun Tote, de Free People. $68. Freepeople.com. Así que ya sabes, si quieres lucir moderna y muy cool, tienes que comprarte uno de estos bolsos. Te aseguramos que le darán un toque especial hasta al atuendo más casual. Échale un vistazo a las opciones que encontramos. Están espectaculares. Nosotras las queremos todas.

