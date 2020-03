Los bolsos de trabajo favoritos de las famosas By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Alida Boer Image zoom PHOTO: ALIDA BOER/INSTAGRAM La ex Miss Universo es la creadora de Maria’s Bag, una empresa de accesorios que apoya a las mujeres artesanas guatemaltecas. Este bolso color vino con tonos blancos, amarillos y naranja es ideal para combinar con tu look de oficina 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Lili Estefan Image zoom PHOTO: LILI ESTEFAN/INSTAGRAM La presentadora es una amante de los bolsos y tiene una colección que cualquiera envidiaría. ¿Qué les parece este amplio bolso con estampado animal? 2 de 10 Applications Ver Todo Klhoé Kardashian Image zoom PHOTO: Backgrid/The Grosby Group La socilaité es otra de las que siempre nos inspira con sus espectaculares bolsos como esta versión fina y elegante de Hermes. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Jennifer López Image zoom PHOTO: Backgrid/The Grosby Group La diva del Bronx dejó claro que los bolsos de estilo profesional también se pueden combinar con ropa deportiva. 4 de 10 Applications Ver Todo Karlie Kloss Image zoom PHOTO: The Image Direct/The Grosby Group Nada como un bolso negro que pueda combinar con todos tus atuendos de oficina como este de Christian Dior que lucío la modelo por las calles de Nueva York. 5 de 10 Applications Ver Todo Sofía Vergara Image zoom PHOTO: Como de costumbre, la actriz lució como toda una jefa con este look en tonos grises que combinó perfectamente con un práctico bolso de Chanel. ¡Ideal para la oficina! 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Karina Banda Image zoom PHOTO: Karina Banda/Instagram La presentadora completó su look al estilo Miami con este precioso bolso de color marrón perfecto hasta para meter la computadora. 7 de 10 Applications Ver Todo Chiquis Rivera Image zoom Photo: Chiquis/Instagram Luciendo supercasual pero muy trendy vimos a la cantante con este bolso beige con negro perfecto para meter todo lo que necesitas. 8 de 10 Applications Ver Todo Rosalía Image zoom Photo: Rosalia.vt/Instagram Otra amante de la moda es la cantante española quien lució este bolso negro muy espacioso con un look juvenil al estilo de ella. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Yuri Image zoom PHOTO: Oficial Yuri/Instagram La mexicana combinó su espectacular conjunto estampado en tonos azules y morados con un bolso de Christian Dior que la hizo lucir muy poderosa. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

