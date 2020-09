Las chaquetas que necesitas para lucir fabulosa todo el otoño Encontramos piezas muy cool a precios bastante asequibles Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El otoño ya está en pleno apogeo y aunque todavía no hace mucho frío en la mayoría de las ciudades que normalmente se experimenta esta temporada, ya es tiempo de salir de casa por lo menos con un blazer que nos proteja cuando de repente bajen las temperaturas. Y es que nada como una buena chaqueta para cualquier imprevisto de la naturaleza. Esta prenda es una de las más necesarias en el armario de toda mujer que le gusta la moda y quiere siempre lucir chic, sin dejar de verse clásica y elegante. Por eso, es importante que tengas varios estilos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las chaquetas normalmente vienen en el típico corte clásico con dos o tres botones delante, digamos que muy parecido a la chaqueta del smoking masculino. También es fácil de encontrar las que vienen cruzadas o las que tienen un aire militar, que de hecho son de las más populares. Por suerte, la moda sigue evolucionando y ahora estas piezas tienen toques más modernos como mangas abullonadas, aberturas en los laterales o en la espalda y hasta diferentes largos. Así es que no te tienes que limitar. Image zoom Cortesía Long Double Breasted Blazer, de Ann Taylor. $99.88. Anntaylor.com. Image zoom Cortesía Palermo Blazer, de Lioness. $88. Shopbob.com. Image zoom Cortesía Oversized Patterned Blazer, de Old Navy. $46. Oldnavy.com. Image zoom Tweed Puff Sleeve Blazer, de Aqua. $98. Bloomingdales.com. Image zoom Cortesía Houndstooth Print Puff Sleeve Lapel Collar Belted Blazer, de Shein. $22. Shein.com. Cómo esta es la temporada perfecta para darle riendas sueltas a tu gusto por esta pieza tan versátil y necesaria, nos dimos a la tarea de buscar algunas opciones a precios asequibles. Pero sobretodo, las más clásicas para que puedas usarlas cuando quieras y con cualquier look. Recuerda que ya no hay reglas. Puedes ponerte un blazer o chaqueta con jeans y camiseta, al igual que con un vestido o falda. Échale un vistazo a las que encontramos y compra ya tus favoritas. Nosotras las queremos todas. ¡Happy shopping!

Close Share options

Close View image Las chaquetas que necesitas para lucir fabulosa todo el otoño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.