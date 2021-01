Close

Estas fueron las famosas que recibieron el 2021 en bikini Por Yarely Aguilar Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Salma Hayek, Geraldine Bazán/Instagram ¡Duelo de bikinazos! Fueron muchas las famosas que decidieron recibir el nuevo año en alguna playa del caribe y todas llevaron consigo los trajes de baño más sexy. Celebridades como Salma Hayek, Geraldine Bazán y Ninel Conde, paralizaron las redes sociales al publicar fotos mostrando sus envidiables curvas. Si te perdiste el despliegue de moda y sensualidad, aquí te mostramos todas las imágenes. Seguramente te van a inspirar a empezar el año comiendo más saludable y haciendo ejercicios. Empezar galería Salma Hayek Image zoom Credit: Salma Hayek/Instagram La actriz mexicana de 54 años se convirtió en la estrella favorita de este pasado fin de semana al posar con este bikini marrón con el que mostró sus envidiables atributos. ¡Salma, pásanos el secreto! 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Geraldine Bazán Image zoom Credit: Geraldine Bazán/Instagram Nos encantó este traje de baño con estampado tribal que la mexicana combinó con un pareo amarillo con flecos. ¡Qué sexy! 2 de 10 Applications Ver Todo Ninel Conde Image zoom Credit: Ninel Conde/Instagram La cantante mexicana despidió el 2020 junto a su esposo, hija y otros familiares en un fabuloso resort en Cancún y deleitó a sus seguidores con diferentes looks de playa. Nos encantó este sexy bikini que complementó con un hermoso pareo estampado y un sombrero blanco. ¡Regia! 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Belinda Image zoom Credit: Belinda/Instagram Vimos a la cantante de música pop presumiendo sus espectaculares abdominales con un bikini con estampado de estrellas. 4 de 10 Applications Ver Todo Lele Pons Image zoom Credit: Lele Pons/Instagram Si de poses se trata, la influencer sabe muy bien cuáles son sus mejores ángulos. Mira lo coqueta y sexy que lució con este traje de baño azul con estampado tie-dye y la espalda al descubierto. ¿Qué tal la increíble vista de El Yunque, en Puerto Rico? 5 de 10 Applications Ver Todo Carmen Villalobos Image zoom Credit: Carmen Villalobos/Instagram La colombiana también empezó el año disfrutando de la playa y la piscina. Mira lo increíble que le queda este bikini a rayas. ¡Wow! 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Image zoom Credit: Ana Patricia Gámez/Instagram La presentadora de Enamorándonos USA (Unimás) se fue a Tulum, en el caribe mexicano y la vimos luciendo varios looks veraniegos supercool, al igual que coquetos bikinis como este en color azul real. 7 de 10 Applications Ver Todo Ximena Córdoba Image zoom Credit: Ximena Cordoba/Instagram Este diseño super moderno de top con mangas tipo globo y bikini de talle alto de Paris Rodriguez Designs, resaltó las curvas de la presentadora colombiana durante sus vacaciones en un resort de la Rivera Maya. 8 de 10 Applications Ver Todo Karen Martínez Image zoom Credit: Karen Martínez/Instagram La esposa del cantante Juanes dejó a todos boquiabiertos al mostrar su increíble figura con este sexy bikini blanco durante sus vacaciones en el caribe. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alessandra Ambrosio Image zoom Credit: Backgrid/The Grosby Group El estampado tie dye se ha convertido en un must entre las famosas y la supermodelo lo sabe muy bien por eso empacó este bikini para lucirlo durante sus vacaciones de fin de año. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Estas fueron las famosas que recibieron el 2021 en bikini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.