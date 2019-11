Descubre los beneficios del vinagre de manzana para tu piel Descubre el ingrediente de moda en remedios caseros para cuidar tu piel, cabello y salud digestiva. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vivas donde vivas seguro que las manzanas han inundado tu supermercado, especialmente si estás en la costa este, pero, además de lo sana que es esta fruta, ¿conoces los beneficios del vinagre de manzana? Nuestra experta en moda y belleza, Kika Rocha, nos trae esta semana unos remedios caseros con este ingrediente que para muchos es su mejor medicina. Una de las recetas más recomendables para la salud, según Rocha, es tomar un cuarto de vinagre de sidra de manzana diluido en agua todas las mañanas en ayunas. "Esto ayuda a controlar la grasa y alcalinizar el cuerpo", explica. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de incluirlo en tu dieta o tomarlo en forma de bebida o suplemento, el vinagre de manzana también tiene propiedades que pueden ser beneficiosas para tu piel aplicadas a nivel tópico en forma de tónicos o mascarillas. Hacer un tónico con este ingrediente es tan fácil como mezclar unas cucharadas de vinagre de manzana con agua, mojar un algodoncito o toalla en el líquido y aplicarlo suavemente en la piel que quieras tratar, ya sea la cara o las manos, donde es habitual que aparezcan las primeras manchitas. "[Este ingrediente] contiene ácido péptico y ácido málico, que ayudan a reducir las manchas poco a poco", cuenta la colombiana. Según Rocha, otro remedio al que puedes sacarle partido es como tratamiento para pies cansados o incluso si padeces de hongos en esa zona. "Disuelve un poco de vinagre en agua caliente y sal marina. Deja remojar los pies 15 minutos y luego sécalos muy bien". ¿Lo mejor de este remedio casero? ¡El precio! Una botella de vinagre de manzana orgánico y hecho en EEUU te puede costar entre $2,50 y $5 , lo puedes encontrar fácilmente en cualquier tienda de tu barrio y dura un montón, ya que estas recetas caseras requieren muy poca cantidad. Advertisement

