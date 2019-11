Descubre los beneficios del olivo para tu piel El ingrediente estrella de la dieta mediterránea puede convertirse en tu mejor aliado de belleza. Descubre cómo... By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya sabes que los expertos recomiendan la dieta mediterránea, con el aceite de oliva como ingrediente estrella, como una de las más saludables y recomendadas para prevenir enfermedades del corazón y mantener un peso ideal, pero ¿sabes lo que el fruto del olivo puede hacer también por tu piel? Nuestra experta en moda y belleza, Kika Rocha, ha viajado hasta Liguria, Italia, para descubrirnos los beneficios de esta planta. ¡No te lo pierdas! "El té de oliva [hecho a partir d ellas hojas del olivo] se consume para prevenir enfermedades y tiene propiedades adelgazantes", explica. "La olioeuropeina es el principal polifenol presente en las hojas de esta planta". Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Muchas mujeres en el mediterráneo se enjuagan y se hidratan el cabello con aceite de oliva para hidratar las puntas", cuenta la colombiana. "También se hacen un masaje mezclando aceite de oliva con hojas de romero y tomillo, que se aplcayudan a estimular el folículo piloso para estimular el crecimiento del cabello". Otras mezclas, como la que comenta Kika en el video, con lavanda, pueden servir para limpiar el pelo sin agredir el cuero cabelludo, para aquellos que lo tienen más sensible, además de oler genial y de sus propiedades calmantes. "Uno de mis secretos es añadirle unas gotas de aceite de oliva a su crema de manos o si no tienen desmaquillarte pueden usar este aceite de oliva y retirarlo con un pañuelo", reconoce. Así que ya saben, ¡este ingrediente natural vale para mucho más que para la ensalada! Advertisement

