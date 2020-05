Los artículos que necesitas para que puedas conciliar el sueño durante la cuarentena ¡A dormir! Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante esta cuarentena el estrés se ha apoderado de muchos de nosotros, algo que de paso no permite que descansemos bien, en especial cuando nos toca irnos a dormir. Y es que es normal que dentro de toda esta pesadilla nos inquieten muchas cosas y de paso que no podamos conciliar el sueño. Pero por suerte existen varias opciones que nos pueden ayudar a dejar las preocupaciones atrás y poder dormir como la bella durmiente y amanecer frescas como una lechuga. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las cosas que podemos hacer y que ha demostrado ser muy efectiva, es practicar la meditación justo antes de irnos a dormir. Eso ayuda a que te relajes y te enfoques en cosas que te pueden ayudar a conciliar el sueño.Además de la meditación, usar un pijama cómodo es importante, al igual que las opciones que te mostramos a continuación. 1- Una funda de almohada adecuada Image zoom Cortesía Silk Pillowcase, de Slip. $89. Slip.com. Es importante usar una funda de almohada de seda porque además de que te ayuda a que te salgan más arrugas, que el cabello no se maltrate y también que duermas más placenteramente. La suavidad del material y tener la tranquilidad de que tu piel no se maltratará, seguro que te ayudan a que descanses bien. 2- Una crema de cuerpo Sleep Lavander Vanilla Body Lotion Image zoom Cortesía Lavander Vanilla Body Lotion, de Aromatherapy. $13.50. Bathandbodyworks.com. Esta crema está compuesta con aceite de lavanda que te ayuda a calmarte y con extracto de vainilla que relaja la mente. Es la opción perfecta para usar justo antes de dormir. 3- Un spray ambiental Image zoom Cortesía Sleep Mist, de Slip. $32. Slip.com. Este tiene ingredientes como la manzanilla y la lavanda, perfectos para relajarte. Lo echas al aire cuando te llegue la hora de irte a la cama y verás que duermes como un bebé. 4- Una mascarilla para los ojos Image zoom Cortesía Satin Sleep Eye Mask, de Kitsch. $16. Mykitsch.com. Nada mejor que bloquear toda la claridad para que puedas descansar como se debe. Por eso es importante que uses una mascarilla no solo a la hora de montarte en un avión, sino también en casa. Es increíble lo profundo que puedes llegar a dormir con una ayudadita extra.

