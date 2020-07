Los aretes más cool y fabulosos para el verano Encontramos los aretes perfectos para los hermosos días de verano Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un atuendo, por más fashion y cool que sea, no se ve igual si no lleva los accesorios correctos. Por eso, esos detalles son igual de importantes a la hora de crear un look para una ocasión especial o simplemente para lucir fabulosa en cualquier momento. Lo mejor de todo es que hasta al atuendo más sencillo se puede elevar con solo agregar los aretes, collares o pulseras adecuados. ¿Una de las piezas más importante para cualquier mujer? Sin duda, un buen par de aretes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los aretes son imprescindibles para cualquier mujer que quiere lucir elegante, y como diría la abuela, bien puesta. Llevar los aretes perfectos da seguridad y adorna el rostro de una manera muy sutil pero imponente. Incluso, muchas veces no llevarlos nos quita elegancia y presencia. Por eso es bueno tenerlos y en muchos estilos. Por suerte hoy en día no existe una tendencia específica. Aunque los oversized son siempre una excelente opción cuando queremos resaltar un vestido sencillo o si queremos llamar un poco la atención, los medianos y pequeños también se llevan, y siempre serán ideales para lucir lo más clásica posible. Así que los necesitamos en todos los tamaños y colores. Image zoom Cortesía Purple/Multicolored Large Earrings, de H&M. $12.99. Hm.com. Image zoom Cortesía Lemona Drop Earrings, de Baublebar. $48. Baublebar.com. Image zoom Cortesía Roses Earrings, de Zara. $25.90. Zara.com. Image zoom Cortesía Beaded blossom drop earrings, de JCrew. $14.50. Jcrew.com. Image zoom Cortesía Buzz Thrill Hoops, de Stella & Dot. $64. Stelladot.com. Image zoom Cortesía Threaded Geo Drop Earrings, de Forever 21. $5.99. Forever21.com. Incluso, ahora más que nunca los aretes juegan un rol superimportante porque mientras llevemos mascarillas es una de las cosas que más se va a distinguir. Por eso nos dimos a la tarea de buscar algunos de los aretes más cool, chic y veraniegos. Esperamos que te gusta nuestra selección.

