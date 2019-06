Los accesorios de pelo perfectos para ser la más fashion de la playa sin complicarte la vida Pañuelos, turbantes, scrunchies... todo 100 por ciento seda y con un diseño de morirse. ¡Los vas a querer todos! By Redacción Ponte Bella ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Los que siguen nuestra serie Super Woman tanto en la revista cada mes como en nuestra sección Ponte Bella, sabrán que nos encanta darte a conocer a mujeres latinas que triunfan en el mundo de la moda, la belleza y los negocios, pero que además ponen su granito de arena para que vivamos en un mundo mejor, ya sea a través de su trabajo con artesanos latinos, colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro o promoviendo mensajes positivos. Por eso cuando supimos de la colaboración entre estas dos super women del mundo fashion y beauty nos enamoramos de su proyecto y de estos accesorios irresistibles que no pueden faltar en tu bolsa de la playa este verano. La estilista del cabello y dueña del salón Butterfly Studio en la Quinta avenida neoyorquina, Kattia Solano, y su amiga, la diseñadora de origen español, Jacquline López, han creado una línea de pañuelos, turbantes, scrunchies y diademas de 100 por ciento seda con los estampados más alegres y trendy del verano. Image zoom Cortesía de la marca “Como marca sostenible, hemos creado estos accesorios con sobrantes de telas [de mis diseños] para no generar residuos”, explica López. Además del diseño tan apetecible, las piezas están diseñadas para tener más elasticidad y agarre, así que son ideales tanto para profesionales como para principiantes. Si formas parte del segundo grupo, en el Instagram de Kattia (@kattiasolanosalon) puedes encontrar totorales muy sencillos, como este a continuación, en el que la experta en cabello te muestra cómo sacarle el máximo partido a cada pieza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Ves? Con un solo pañuelo puedes crear mil y un peinados este verano. ¡A ponerse creativa!

