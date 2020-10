5 abrigos que te ayudarán a combatir el frío con mucho estilo Estas piezas te servirán para lo que resta del otoño, al igual que para los meses del invierno. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las bajas temperaturas ya se acercan a ciudades como Nueva York, Filadelfia y Massachusetts, entre otras alrededor de Estados Unidos. Por eso ya tenemos que empezar a sacar o comprar todo lo que necesitamos para hacerle frente a las bajas temperaturas. Eso sí, el hecho de que tengamos que andas cubiertas de pies a cabeza, no quiere decir que debemos perder el estilo. Sabemos que es importante ponerse suéteres y pantalones que nos mantengan calientes, al igual que medias, botas y bufandas que eviten que nuestro cuerpo reciba directamente el frío, sobretodo si vamos a estar al aire libre por mucho tiempo. Aunque la ropa que llevamos debajo debe ser la adecuada para la temporada, no podemos negar que lo más importante es el abrigo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Es abrigo es lo que nos mantiene abrigadas y protegidas de las bajas temperaturas, y además es lo único o lo primero que se ve de nuestro atuendo. Así es, si bien es importante buscar uno que nos abrigue bien, esa pieza también debe ser cool, moderna y fabulosa. ¿Por qué andar con un look aburrido? No hay necesidad, sobretodo cuando las tiendas están abarrotadas de abrigos espectaculares y a excelentes precios. Image zoom Cortesía Blue Double Breasted Coat, de Topshop. $135. Topshop.com. Image zoom Cortesía Petite Italian Plaid Topcoat, de Banana Republic. $209. Bananarepublic.com. Image zoom Cortesía Single-Breasted Walker Coat, de MICHAEL Michael Kors. $123.75. Macys.com. Image zoom Cortesía Stand faux fur collar coat, de Asos Design. $103. Asos.com. Image zoom Cortesía Single-Breasted Maxi Coat, de Anne Klein. $189. Macys.com. Eso sí, puede ser un poco confuso empezar a buscar en las tiendas o en los websites y por eso nada mejor que tener una guía que nos lleve directamente a las piezas que nos enamoran. Por eso nos dimos a la tarea de hacerlo nosotras y mostrarte los abrigos más fabulosos a precios increíbles que te van a permitir comprar más de uno.

