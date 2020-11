Close

La impactante campaña de L'Oréal Paris en contra del acoso a las mujeres La campaña fue creada por la compañía de belleza en conjunto con la organización Hollaback Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por años, L’Oréal Paris ha empoderado a las mujeres con sus productos de belleza, y sobretodo con la célebre frase que usa al comercializarlos “porque tú lo vales”. Y es que más allá de que la marca te invite a comprar sus productos quitándote toda culpa y haciéndote sentir importante con esta frase, lo que siempre ha buscado, es que cada mujer sepa lo mucho que vale sin importar su raza, estilo o estrato social. Ahora la marca va más allá en su esfuerzo para proteger y empoderar a la mujer, creando una increíble campaña en contra del acoso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva campaña Stand Up, creada por dicha compañía de belleza y la organización Hollaback, busca crear conciencia acerca del constante acoso que reciben las mujeres en su lugar de trabajo, en un lugar público o en cualquier otro ámbito. Pero más allá de buscar que las mujeres se defiendan ellas mismas, la campaña quiere educar a las personas que presencien el acto a que hagan algo al respecto. “También nos hemos dado cuenta de que este tipo de acoso en las calles no es realmente acerca de sexo. Es más acerca de tener control y poder sobre las mujeres”, dijo la compañía en un comunicado de prensa. “[Muchas] mujeres nos han dicho que la experiencia de ser acosadas en las calles les roba su dignidad, sentido de seguridad y su amor propio”. El fuerte video que acompaña la campaña muestra varias situaciones en que mujeres están siendo acosadas por un hombre y al principio las personas que están alrededor no hacen ni dicen nada. Pero al final, el video muestra las diferentes maneras en que otras personas pueden intervenir en la situación sin tener que hacer una escena o poner sus vidas en peligro. Con esta iniciativa, la marca busca que no nos quedemos callados cuando vemos a alguna mujer sufriendo acoso y que actuemos de inmediato, de manera lógica y cautelosa. La mayoría de las veces un simple movimiento o una interrupción puede acabar con el acoso verbal o físico. ¡Bravo L'Oréal!

