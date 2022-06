Todos los looks de la familia real británica en el desfile militar en honor a la reina Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Looks realeza desfile jubileo Credit: Goff/ Grosby Group// Getty Images Desde el homenaje de Kate Middleton a la princesa Diana al "reciclaje" extremo del look del príncipe Louis, mira qué lucieron los royals en el desfile del estandarte. Empezar galería Isabel II Looks realeza desfile jubileo Credit: Chris Jackson/Getty Images La monarca cumple 70 años en el trono, el reinado más largo de Europa después de Luis XIV de Francia, quien permaneció 72 años reinando. El desfile de las tropas es el evento más importante del jubileo de platino porque además celebra el cumpleaños de la soberana. Para la cita, la reina optó por un vestido azul celeste con adornos de pedrería y sombrero a juego de Angela Kelly. Además lució sus adorados collares de perlas y un broche de diamantes reservado para este evento. Toda la familia portó atuendos en tonos azules. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate Middleton Looks realeza desfile jubileo Credit: Samir Hussein/ WireImage La Duquesa de Cambridge pareció rendir tributo a su fallecida suegra, la princesa Diana. Con un vestido blanco estilo blazer de Alexander McQueen y un tocado blanco y azul marino de Philip Treacy completó su atuendo con joyas que pertenecieron a Lady Di. 2 de 11 Ver Todo Príncipe William Looks realeza desfile jubileo Credit: Max Mumby/ Indigo/ Getty Images El Duque de Cambridge portó el uniforme militar correspondiente a su rango y llegó a caballo hasta el Palacio de Buckingham. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Príncipes Charlotte y George Looks realeza desfile jubileo Credit: Max Mumby/ Indigo/ Getty Images Cada vez más formales en los eventos oficiales, los hermanos lucieron atuendos coordinados en azul. George con un elegante traje y corbata, y su hermana un coqueto vestido con un lacito. 4 de 11 Ver Todo Príncipe Louis Looks realeza desfile jubileo Credit: Max Mumby/ Indigo/ Getty Images El menor de los hijos de Kate y William se robó el show por las muecas que puso al paso de los aviones militares y porque llevó un traje de marinero perteneciente a su padre, quien lo había estrenado en el mismo evento ¡37 años atrás! 5 de 11 Ver Todo Meghan Markle Looks realeza desfile jubileo Credit: Goff/ Grosby Group Al estar retirados de sus papeles oficiales en la familia real, no presenciaron el desfile desde el balcón, pero sí estuvieron en el palacio acompañando a la reina. Captamos a la duquesa de Sussex muy elegante con un vestido azul marino y una pamela blanca con lazo azul de Stephen Jones. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Príncipe Carlos Looks realeza desfile jubileo Credit: Chris Jackson/ Getty Images El Duque de Cornualles sacó brillo a todas sus condecoraciones y lució el uniforme castrense. 7 de 11 Ver Todo Camilla Parker Looks realeza desfile jubileo Credit: Samir Hussein/ WireImage Su esposa, la duquesa de Cornualles también reutilizó su atuendo y llevó este vestido de rayas en diferentes tonos de azul de Bruce Oldfield que lució en Ascot el año pasado. 8 de 11 Ver Todo Princesa Ana Looks realeza desfile jubileo Credit: Samir Hussein/ WireImage La única hija de la monarca lució el uniforme militar con todas sus condecoraciones, como viene siendo costumbre, y llegó montada a caballo integrada en el desfile. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Príncipe Eduardo y Sofía de Wessex Looks realeza desfile jubileo Credit: Samir Hussein/ WireImage El hijo menor de la soberana lució el uniforme, como todos los varones en activo de la familia, y su esposa apostó por un traje de dos piezas con estampado de cuadros en blanco y rosa y tocado a juego. 10 de 11 Ver Todo Princesa Eugenia La hija del príncipe Andrés vio el espectáculo aéreo desde una azotea de Londres con su esposo y su hijo de 1 año, ataviada con un vestido de gasa azul de Self-Portrait. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Todos los looks de la familia real británica en el desfile militar en honor a la reina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.