Los looks más cool de Rosalía en su paso por Japón La cantante sigue rompiendo expectativas con su excéntrico estilo de vestir. Mira los atuendos que lució durante sus merecidas vacaciones junto a su novio Raw Alejandro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalía lo está pasando en grande en sus vacaciones con su novio Raw Alejandro en Japón, luego de su intensa y exitosa gira mundial Motomami World Tour. La española sigue rompiendo esquemas con su estilo de vestir y aquí te presentamos algunos de los looks más extravagantes que lució en el país asiático. Minivestido A pesar de las bajas temperaturas en ese país, la intérprete de "Bizcochito" dio una probadita de lo viene en la temporada de primavera y lució un minivestido rosa que combinó con una botas blancas a la altura de las pantorrillas, un abrigo largo negro y un peinado recogido con algunos mechones rizos sueltos. Rosalía Credit: Instagram / Rosalía Pantalones y corset La intérprete de 30 años despidió el año 2023 con sonrisas, comida y amigos. Para la ocasión eligió un corset estilo victoriano negro con la parte frontal en verde olivo, unos pantalones palazzo oversized y un sombrero de pelo en azul. Rosalía Credit: Instagram / Rosalía Vestido y gabardina Rosalía Credit: Instagram / Rosalía Rosalía lució súper moderna y cómoda con este vestido camisero blanco que combinó con una gabardina de piel negra, unas botas altas blancas y una bufanda de color rosa: "Me enamoré de Tokio", fue el mensaje que usó para acompañar su retrato en la capital japonesa. Falda corta con medias Rosalía Credit: Instagram / Rosalía Con aires de colegiala, la española se impuso con esta minifalda negra y medias largas blancas; complementó el look con una chaqueta de cuero y una camisa azul de rayas blancas. Se veía súper adorable y femenina.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los looks más cool de Rosalía en su paso por Japón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.