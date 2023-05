¡Glamour real! Los looks de monarcas e invitadas de lujo a la coronación de Carlos III y Camila de Inglaterra Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Best looks invitadas coronacion Carlos III Credit: Getty Images Desde reinas y princesas europeas a primeras damas y reconocidas artistas, damos un repaso a sus trajes que siguieron el estricto protocolo de vestuario para la ocasión: "Nada de tiaras, ni estrafalarios atuendos" ¡Aquí nuestras favoritas! Empezar galería Reina Camilla Reina Camilla look Bruce Oldham Credit: Getty Images La recién coronada monarca recurrió al modisto Bruce Oldfield quien la ha vestido en varias ocasiones para que le creara este lujoso traje blanco recamado con detalles florales. De sus joyas cabe resaltar el collar de Gallard hecho de 26 diamantes que incluye un pendiente gigante de 22.48 carates conocido como el Lahore diamond. La corona elegida para este día, con 2,200 diamantes fue llevada en su momento por la Reina Mary para la coronación de su esposo el rey Jorge V en 1911. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate Middelton y Charlotte Windsor Princesas Kate y Charlotte look coronacion Credit: Getty images La princesa de Gales recurrió al marfil para lucirse con este diseño de la firma Alexander McQueen de crepé de seda con bordados florales que no pudimos apreciar en todo su esplendor por la capa de seda roja y azul que lució en todo momento de la ceremonia. En su cabeza lució un tocado creado por Jess Collet y Alexander McQueen de plata trenzada con hojas hechas con diminutos cristales. Se destacaron también sus aretes de perlas y diamantes que pertenecieron a la princesa Diana y el collar Festoon hecho en 1950 para la entonces princesa Elizabeth a solicitud de su padre el rey Jorge VI. La princesita Charlotte igual que su madre vistió del mismo tono y diseñador con traje y capa a juego. También lució en su cabeza un tocado similar de hojas con cristales adaptado a su tamaño. 2 de 12 Ver Todo Reina Letizia de España Reina Letizia look coronacion Credit: Getty images Eligió el rosado de temporada con un precioso traje de Carolina Herrera con chaqueta corta de corte "peplo" en la cintura y falda recta al tobillo que combinó con una espectacular pamela y tacones del mismo tono. ¡Nos encantaron sus pendientes de diamantes! 3 de 12 Ver Todo Anuncio Reina Rania de Jordania Reina rania Look coronacion Credit: Getty images Vistió de amarillo pálido con un precioso diseño de Tamara Ralph hecho a su medida, un tocado a juego y tacones blancos. Un look sofisticado y primaveral que nos deleitó por su sencillez y frescura. 4 de 12 Ver Todo Jill Biden Jill Biden look coronacion Credit: Getty images La primera dama de Estados Unidos optó por el azul real para la ocasión y fiel a su país seleccionó al modisto americano Ralph Lauren. Lo complementó con tacones y cartera de mano en tono nude. 5 de 12 Ver Todo Princesa Marie Chantal de Grecia Marie Chantal Grecia look coronacion Credit: Getty Images Siempre en nuestra lista de favoritas por su gusto impecable, nos maravilló con este traje de Mary Katrantzou en azul pálido, con su tocado del mismo tono y tacones en gris perla de Jimmy Choo. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Katy Perry Katy Perry look coronacion Credit: Getty images La artista americana, una de las selectas famosas invitadas a la coronación de Carlos III, escogió un conjunto lavanda de dos piezas de la legendaria creadora británica Vivienne Westwood que lució con una clásica pamela del mismo tono, largos guantes y un collar de varias vueltas de perlas, que contrastó con carterita y tacones blancos. Su look fue seleccionado por la estilista Tatiana Waterford. 7 de 12 Ver Todo Charlenne de Mónaco Charlenne Monaco look coronacion La esposa del príncipe Alberto nos tiene acostumbradas a sus aciertos de moda, pero esta ocasión su conjunto crema de dos piezas con chaqueta terminada en capa, con abotonadura en forma floral no fue uno de los más célebres por su entalle al cuerpo, aunque nos encantó su tocado tipo boina, ¡súper chic! 8 de 12 Ver Todo Pippa Middleton Pippa Middelton look coronacion Credit: Getty Images Otra que vistió de amarillo primaveral fue la hermana de la princesa de Gales, con este diseño de Claire Mischevani y un espectacular tocado o fascinator muy al estilo de la realeza inglesa. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Maxima Holanda look coronacion Credit: Getty Images Otra de nuestras monarcas más admiradas por su estilo, rindió homenaja al diseño holandés con esta creación en blanco de la marca Jantanaminau,modisto de cabecera y en quien confía para los eventos más importantes. Fue confeccionado en organza, con un exquisito cuerpo con flores bordadas a mano. Su tocado blanco de moderna estructura fue uno de los meas destacados. 10 de 12 Ver Todo Lady Louise Windsor Lady Louise Windsor look coronacion Credit: Getty images Fue una de las pocas en lucir estampados florales con este soñado diseño de Suzannah London en tonos azules y pamela compementaria en el mismo color. Una acertada y sofisticada elección. 11 de 12 Ver Todo Reina Jetsun Pema de Bhutan Reina Jetsun Pema Bhutan look coronacion Credit: Getty images Una de las propuestas más delicadas, diversas y sofisticadas de la coronación de Carlos III fue la de la reina de Bhutan, que lució este típico atuendo de su tierra en finísima seda color lila. Su marido, el rey Jigme Khezar Namgyel Wangchuck llevó el tradicional vestido masculino denominado Gho. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Glamour real! Los looks de monarcas e invitadas de lujo a la coronación de Carlos III y Camila de Inglaterra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.