5 looks que científicamente te hacen ver más sexy Vestir sexy no significa caer en lo vulgar y poco elegante. Bien lo dice Coco Chanel: "Viste vulgar y solo verán el vestido. Viste elegante y verán a la mujer". Haz tuya esa frase cada vez que elijas un look para salir a la calle porque la vida es muy corta para andar con outfits aburridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer a la que le gusta cómo se ve su cuerpo a través de las prendas es una mujer feliz y segura de sí misma. Y no se trata de un requisito meramente estético y si no nos crees, ponte a pensar por cinco segundos cómo te sientes cuando andas con un vestido con el que te ves hermosa… ¡Tu seguridad aumenta y te sientes más bella! Potenciar tu personalidad, tu inteligencia y sensualidad por medio de tu apariencia es posible según la ciencia. ¿Y cómo lo hago? Incluye ciertas piezas y colores en tu forma de vestir. 1.Tacones: Ya sé que es tedioso, cansado y poco saludable ponértelos todos los días; sin embargo, una o dos veces a la semana no te hará daño, así lo sugiere un artículo publicado por los Archives of Sexual Behavior, el cual menciona que el uso de este tipo de calzado acerca a otras personas -hombres- con intenciones eróticas o amorosas. 2. Color rojo: Lo mencionamos en un post anterior sobre las cinco razones científicas por las que deberías usar labial rojo. Específicamente ese tono en tus labios te hace ver más joven, así como le da luminosidad a tu imagen, indica el Gettysburg College, en Pensilvania. Por su parte, las pruebas hechas por The Journal of Personality and Social Psychology indican que la paleta que conforma este tono genera más atracción hacia tu cuerpo. 3. LBD: El conocido little black dress es un ícono de la moda y un tanto sofisticado. Lo puedes combinar con botas altas o cortas, tacones, tenis y hasta flats que tu sensualidad no se verá perjudicada a pesar del calzado. El color negro estiliza, así como disimula las imperfecciones que a veces te molestan. Pero, además denota elegancia natural y si a eso le sumas algún encaje, tiene un efecto erótico inigualable. Mujer sonriendo con blazer roja Mujer sonriendo con blazer roja | Credit: Getty Images 4. Cold shoulder: Es una tendencia que está muy en boga. Se lleva en blusas y vestidos con mangas que dejan al descubierto los hombros. Surgió en los años 80 y se reinventa -como todo en la moda- con una propuesta fresca y sofisticada. Desde el 2015 hizo sus primeras apariciones, pero en el 2016 y 2017 comprueba que se quedará por mucho rato más. Científicamente, la Universidad de South Wales demostró que los hombres sienten una atracción especial por esta zona del cuerpo femenino, por lo que dejarla al aire será una buena estrategia. 5. Bodycon: Ten en cuenta que este tipo de vestidos es ideal usarlos con una faja que ajuste tu silueta. La ropa interior que lleves puesta tendrá el trabajo de potencializar tus atributos. Una figura marcada que asemeje un reloj de arena resulta seductora para el sexo masculino, indicó una investigación efectuada en Nueva Zelanda y replicada por Who What Wear.

