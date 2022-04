Inspírate con los looks de las famosas perfectos para la primavera Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, Adamari Lopez, moda primavera Credit: Instagram/Myrka Dellanos;Instagram/Bendito Closet Style ¿Buscas un look para Pascua, un día entre familia o una fiesta? ¡Aquí te tenemos los looks perfectos para todo tipo de ocasión! Empezar galería Adamari López Adamari Lopez, moda primavera Credit: Instagram/Adamari Lopez Romántico y femenino, un vestido rosa de encaje como el de la presentadora siempre marca tendencia para la primavera. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos, moda primavera Credit: Instagram/Myrka Dellanos Para un toque floreado, elige una blusa de color entero y una falda divina como la de Myrka. 2 de 8 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, Moda primavera Credit: Instagram/Clarissa Molina Marcó tendencia con botas vaqueras blancas y un traje de volantes verde pastel. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Marlene Favela Marlene Favela, moda primavera Credit: Instagram/Marlene Favela Nunca fallarás para la primavera con una prenda larga y romántica de estampado floral. 4 de 8 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, moda primavera Credit: Instagram/Chiquibaby También puedes optar por un look monocromático en color claro, como el atuendo blanco y clásico de Chiquibaby. 5 de 8 Ver Todo Francisca Francisca Lachapel, moda primavera Credit: Instagram/Francisca En vez de un vestido de flores clásico, ¿por qué no vistes un jumpsuit chic? 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alix Aspe Alix Aspe, moda primavera Credit: Instagram/Alix Aspe ¡El naranja estará por todas partes esta primavera! Combina dos tonos brillantes al estilo de Alix. 7 de 8 Ver Todo Maity Interiano Maity Interiano, moda primavera Credit: Instagram/Maity Interiano Únete a la tendencia de los pantsuits en colores vivos, como este amarillo que lució Maity en España. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Inspírate con los looks de las famosas perfectos para la primavera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.