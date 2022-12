Los looks más originales que hemos visto en las fiestas de Art Basel Miami Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks Art Basel Miami Credit: Jason Koerner/Getty Images for Audacy // Splash News/The Grosby Group// Mark Sagliocco/Getty Images for W Magazine Miami arde como un hervidero de celebridades durante esta semana que celebra el arte y la moda y en la que podemos ver a las famosas en numerosas fiestas. Estos son algunos de los looks que más llamaron nuestra atención. Empezar galería Becky G Mejores looks Art Basel Miami Credit: Startraks Photo/The Grosby Group La cantante eligió este original enterizo de cuello cruzado y efecto cocodrilo con brillos en color azul petróleo para presentar el último lanzamiento de su tequila favorito. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations Con el color de moda, la reportera posó en la fiesta Dolce & Gabbana que ofrecieron los Estefan con un conjunto de brasier y falda con banda elástica de la marca italiana y una chaqueta oversized. 2 de 10 Ver Todo Lili Estefan Fiesta Estefan Dolce & Gabbana, Miami, Art Week Credit: 11:11 Public Relations En la misma fiesta vimos a la conductora cubanoamericana con uno de los loosk clásicos de Dolce & Gabbana, un ajustado vestido de estampado de leopardo. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Cardi B Mejores looks Art Basel Miami Credit: Splash News/The Grosby Group En otro evento, la rapera de origen dominicano acaparó todas las miradas con este minivestido con motivos geométricos en colores intensos, un modelo vintage de Hervé Leger, combinado con sandalias metalizadas y una manicura XXL. 4 de 10 Ver Todo Rihanna Mejores looks Art Basel Miami Credit: Johnny Nunez/WireImage La de Barbados fue vista llegando a una fiesta con un deslumbrante traje de dos piezas de JW Anderson con un top a juego en brillos plateados de Khaite. 5 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Mejores looks Art Basel Miami Credit: Mark Sagliocco/Getty Images for W Magazine La empresaria apostó por un look muy "motomami", con pantalones de estilo motero, rodilleras incluidas, en azul, gris y negro, y un top minimalista de látex de Vex, hecho a la medida. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bella Thorne Mejores looks Art Basel Miami Credit: Arturo Holmes/Getty Images for Nylon La actriz de raíces cubanas posó así de sexy con este minivestido semitransparente con seductoras aberturas en el escote y sandalias metalizadas. 7 de 10 Ver Todo Ciara Mejores looks Art Basel Miami Credit: Arturo Holmes/Getty Images for Nylon ¿Así o más sexy La cantante mostró piel con este traje asimétrico con un delicado brasier de lentejuelas debajo y botas altas. 8 de 10 Ver Todo Megan Fox Mejores looks Art Basel Miami Credit: Jason Koerner/Getty Images for Audacy La actriz causó sensación con este look en rosa Barbie de pantalón cargo, stilettos y top, que acompañó con un llamativo sombrero de plumas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Khloé Kardashian Mejores looks Art Basel Miami Credit: Mark Sagliocco/Getty Images for W Magazine La empresaria parecía Gatúbela con este ajustado enterizo negro sin mangas que combinó con joyas brillantes, original clutch y lentes de sol. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

