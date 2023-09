¡Wow! Mira los fabulosos looks de la Miss Universo en la Semana de la Moda en NY Con piezas denim, de cuero y brillantes, la modelo de 26 años acaparó las miradas en los diferentes desfiles y eventos a los que ha asistido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Semana de la Moda de Nueva York es uno de los eventos más importantes de esta industria y un sin número de famosas se dan cita para lucir sus fabulosos atuendos, como es el caso de la Miss Universo 2023 R'Bonney Gabriel. En su primer día en el encuentro, la joven de 29 años se unió a la fiebre del patchwork de mezclilla que ha reinado este verano. Llevó un set de faldas dos piezas de material reciclado diseñado por Marian Zara que combinó con una chaqueta y botas altas también en denim. R'Bonney Gabriel Credit: R'Bonney Gabriel | Instagram "No hay mejor espectáculo para ver en mi primera experiencia en Broadway en Nueva York que @herelieslovebway. Fue inspirador ver al primer elenco totalmente filipino en Broadway ofrecer una actuación fenomenal y divertida sobre la historia de Filipinas que nunca olvidaré", escribió en su cuenta de Instagram. El pasado sábado, Gabriel puso la nota metálica y lució increíble con un top dorado reciclado de René Garza con unos pantalones negros de Alice + Olivia. Elevó el look con un maquillaje con efecto glow y una cola alta elegante. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El domingo, la modelo y empresaria enamoró a sus fans con un croptop negro de brillo con mangas largas y detalles de plumas que combinó con unos jeans cargo con bolsillos negros de cuero. R'Bonney Gabriel Credit: Instagram | R'Bonney Gabriel El rojo sigue siendo uno de los colores de la temporada y Gabriel se unió a la tendencia con este sofisticado vestido de Six Down, de la marca de moda del diseñador Do Manh Cuong, con unas gigantescas rosas en el frente y unas zapatillas con tacones de agua. R'Bonney Gabriel Credit: Instagram | R'Bonney Gabriel Al espectáculo asistieron bellezas vietnamitas y estrellas internacionales como Miss Universo Tailandia 2007 Farung Yuthithum, la actriz Ninh Duong Lan Ngoc, la modelo Le Xuan Tien y Miss Universo Vietnam 2022 Ngoc Chau, entre otras.

