¡Al detalle! Mira todos los looks de belleza de Daniella Álvarez en Nuestra belleza latina Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram El maquillista de celebridades Gerald Santiago ha sido el encargado de crear los arriesgados y vanguardistas looks de belleza de la jueza y modelo colombiana, quien se ha sentido como una reina durante toda la la competencia de Univisión. Empezar galería Rosa protagonista Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram Desde su vestido Michael Costello hasta su sombra de ojos pasando por los llamativos aretes, el look de la modelo colombiana estuvo protagonizado por el color rosa. Con abundantes pestañas y un tono chicle en los párpados, el maquillista Gerald Santiago confiesa que lo que más le gusta resaltar de la jueza de la competencia es la mirada. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Técnicas en tendencia Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram Las cejas paradas y separadas es una de las técnicas que más le gusta en estos momentos a Santiago, tal y como comentó a People en Español. Para este look usó unos tonos cálidos en los ojos y el contorno del rostro mientras que en el cabello colocó diferentes piedras brillantes que le dieron un toque diferente al peinado. La modelo colombiana ha confiado desde el primer minuto en el saber hacer del estilista y le ha dado total libertad. 2 de 9 Ver Todo Detalles delicados Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram "Siento que Gerald ha marcado un antes y un después porque en Colombia los looks son diferentes. Allá no se maneja mucho el brillo, ni las piedras", cuenta Álvarez. "Acá hemos marcado otra cosa más vanguardista, más moderna". En esta ocasión, el estilista colocó unos cristales en el párpado a juego con el tono del vestido. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Sirena varada Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram Este look con el cabello ondulado y cristales en tonos marinos sobre la partición a juego con las sombras que enmarcan el ojo nos encantó. En la parte de abajo podemos apreciar el tono azulado y en el lagrimal un color dorado que abre la mirada. 4 de 9 Ver Todo Glam rock Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram "Yo me inspiro en tu historia de motivadora. Yo siento que te estoy haciendo como una heroína", explica el experto, quien desde luego ha conseguido su objetivo gala tras gala. Con el cabello peinado hacia atrás y efecto húmedo, la mirada de Álvarez centra toda la atención con ese delineado que resalta la forma almendrada del ojo. 5 de 9 Ver Todo Fantasía brillante Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram Con los apliques perlados en el interior del ojo y en la parte de abajo, sumados al delineado exagerado y las sombras color café, Gerald creó un look perfecto para la Navidad acompañado además de un ear cuff espectacular. Poco habitual en sus looks durante esta competencia, se optó por un labial rojo brillante a juego con el vestido que completó el estilismo a la perfección. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Juego geométrico Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram "Quiero que te veas como de película, que te veas como reina, princesa, que te veas como una semidiosa" dice el experto maquillista. Uno de sus looks más aplaudidos fue este original delineado en blanco y negro que juega con líneas rectas en el interior y un alargadísimo delineado estilo cherokee con delicados apliques. 7 de 9 Ver Todo Apuesta al azul Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram Los looks de la jueza se han visto increíbles en la televisión, pero Gerald también quiere que sirvan de inspiración para que la gente se atreva a jugar con el color. Álvarez, maquillada con una llamativa sombra azul que cubre todo el párpado superior y decora también el inferior de su mirada, afirma sobre esta experiencia: "Yo siento que me he atrevido más, me he lanzado. Me siento mucho más lanzada". 8 de 9 Ver Todo Destellos neón Belleza Daniella Alvarez nbl Credit: Instagram Una de las tendencia de la temporada, los delineados neón, es también favorita de este artista del maquillaje quien en la última gala de Nuestra belleza latina no defraudó, creando un look glamoroso a la vez que vanguardista para la modelo con este tono naranja encendido. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

