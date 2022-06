Estos fueron todos los looks que llevó Kate Middleton durante el Jubileo de Platino Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton, Jubileo de Platino Credit: Samir Hussein/WireImage Siempre regia, la duquesa dio lección de estilo chic y sofisticado durante la celebración del reinado de la reina Isabel II. ¡Aquí sus mejores atuendos! Empezar galería Azul y blanco Kate Middleton, Jubileo de Platino Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images El jueves, Kate llego al palacio de Buckingham para el desfile militar con un vestido confeccionado por la casa de diseño de Alexander McQueen, un tocado clásico de Philip Treacy y joyas de diamantes y zafiros que llevó la princesa Diana. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Perfecto para la primavera Kate Middleton, Jubileo de Platino Credit: Chris Jackson/Getty Images Divina lució en el próximo evento en la catedral de St. Paul con un look monocromático amarillo y pendientes de perla de la reina Isabel. 2 de 6 Ver Todo Al rojo vivo Kate Middleton, Jubileo de Platino Credit: Samir Hussein/WireImage Impactó en Gales luciendo un abrigo largo en un tono rojo llamativo y su cabello en una cola de caballo simple. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Blazer moderno Kate Middleton, Jubileo de Platino Credit: Chris Jackson/Getty Images Disfrutó de un concierto junto a su hija, Charlotte, con un look más casual, eligiendo ondas románticas, un blazer blanco y argollas muy cool. 4 de 6 Ver Todo Fucsia del momento Kate Middleton, Jubileo de Platino Credit: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Salió por segunda vez al balcón del palacio, eligiendo un vestido rosa de mangas acampanadas que quisiéramos tener en nuestros propios closets. 5 de 6 Ver Todo Lunares femeninos En la cuenta oficial de Instagram de la familia, Kate y William compartieron más imágenes de la celebración, incluyendo está en donde vimos a la duquesa portando un traje turquesa con lunares blancos al estilo de la princesa Diana. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Estos fueron todos los looks que llevó Kate Middleton durante el Jubileo de Platino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.