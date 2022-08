El clan Kardashian-Jenner se va de fiesta al completo, ¡mira sus fabulosos looks! La familia quiso celebrar a Kylie Jenner por el lanzamiento de su línea de belleza en las tiendas Ulta, en la fiesta organizada por la famosa cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kylie Jenner puede colgarse otro mérito en su trayectoria como empresaria, pues su firma Kylie Cosmetics ha comenzado a venderse en la cadena de belleza Ulta. Para celebrarlo, el gigante comercial organizó una fiesta en Los Ángeles a la que asistieron la joven millonaria con su hijita Stormi y también el resto del clan Kardashian-Jenner, quienes no quisieron perderse la ocasión de festejarle los éxitos a la benjamina de la familia. Cada una con su estilo, las famosas hermanas y su madre nos deleitaron con sus looks a la llegada al exclusivo evento. Clan Kardashian Jenner fiesta Ulta looks Credit: Instagram Kylie Jenner La protagonista de la jornada presumió pierna en un minivestido blanco muy ceñido, con mangas abollonadas y botones desabrochados en el escote de Kwame Adusei que combinó con tacones blancos de Balenciaga, gafas futuristas de Gentle Monster x Coperni y un clutch de pedrería en forma de pintalabios de Judith Leiber. Jenner llegó a la fiesta de la mano de su hija Stormi, quien vestía un conjunto muy futurista de color plateado, con lentes y minibolso. Clan Kardashian Jenner fiesta Ulta looks Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Kim Kardashian Fiel a su estilo habitual, la también empresaria eligió un atuendo completamente en negro. La madre de cuatro eligió un ajustado enterizo negro de cuello halter, altísimas botas de tacón. Como accesorios, lentes de sol, grandes aretes brillantes y un minibolso de Balenciaga. Clan Kardashian Jenner fiesta Ulta looks Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Khloé Kardashian Apostando por la tendencia Barbiecore que estamos viendo por todos lados, la estrella de telerrealidad llevó Balenciaga de pies a cabeza, con leggins, botas hasta el muslo, chaqueta y minibolso, todo en rosa. Clan Kardashian Jenner fiesta Ulta looks Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Kendall Jenner La modelo también mostró su apoyo a su hermana pequeña con este vestido vintage estilo lencero de Dolce & Gabbana con detalles de leopardo en el escote y con un robot futurista estampado en tonos azules y rosas que acompañó de sandalias minimalistas y cartera de brillos azules. Clan Kardashian Jenner fiesta Ulta looks Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Kourtney Kardashian Acompañada de su esposo Travis Barker, la primogénita optó por un look de aires bondage, con un corsé de cuero y pantalones anchos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Clan Kardashian Jenner fiesta Ulta looks Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Chris Jenner La matriarca del clan también optó por el rosa para asistir a la fiesta. Con un traje con apliques florales de Valentino, que ya le habíamos visto a Zendaya, completó su look con una cartera y zapatos metalizados, y pendientes de aro brillantes.

