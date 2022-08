Los looks más icónicos de la historia de los MTV Video Music Awards Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería looks iconicos MTV VMA awards Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic// Gregg DeGuire/FilmMagic// Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images Nacidos en 1984, los VMAs son los premios más desenfadados de la música. Menos formales que otras premiaciones, pero con estrellas espectaculares, su alfombra roja nos ha dejado atuendos memorables. ¿Los recuerdas? Empezar galería Madonna, 1984 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images Sería difícil elegir solo un atuendo de la reina del pop, a quien hemos visto en la premiación con todo tipo de looks, desde aires bondage, a conjuntos para la discoteca, étnicos ¡y hasta de María Antonieta! Pero resaltamos el que lució en la primera edición de los premios: una novia rockera con aires ochenteros, manguitos, corsé de encaje, manguitos y collares, que marcó toda una época. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Cindy Crawford, 1992 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images La modelo llevó este vestido Versace estilo bondage que se ha convertido en mítico y que se ha vuelto a poner de moda recientemente. 2 de 12 Ver Todo TLC, 1995 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc Los 90, esa época en la que se prodigaban los grupos y bandas y que se puso de moda el "twinning", o ir todas a conjunto, como este trío de R&B y su look en color blanco con detalles sexis. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Rose McGowan, 1998 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc Muchos años antes de que los "naked dress" se pusiesen de moda, la actriz dejó a todos boquiabiertos con este traje de red con brillos que dejaba al descubierto todos sus encantos por delante y por detrás. Así acompañó a su entonces pareja el cantante Marilyn Manson, quien tampoco iba precisamente discreto. 4 de 12 Ver Todo Jennifer López, 2000 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images La Diva del Bronx ha sufrido una auténtica evolución de estilo desde esta época en la que salía con Puff Diddy. Le hemos visto pisar la alfombra con muchas de sus parejas, como Marc Anthony o A Rod y con unos looks muy particulares, como cuando se aficionó a usar sombreros. Pero nos quedamos con el más "Jenni from the block" de la Señora Affleck. 5 de 12 Ver Todo Destiny's Child, 2001 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Jim Spellman/WireImage Quizá los más jovenes no lo recuerden pero antes de que Beyonce triunfara en solitario saltó a la fama junto a sus compañeras Kelly Rowland y Michelle Williams. En la premiación de 2001 apostaron por estos looks -siempre iban combinadas- en naranja y turquesa con detalles nativo americanos. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Britney Spears, 2001 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Kevin Kane/WireImage La cantante nos ha dejado grandes momentos en estos premios, en especial sobre el escenario, donde la hemos visto vestida de novia, besando a Madonna y cómo olvidar su sensual baile con una serpiente pitón albina. 7 de 12 Ver Todo Christina Aguilera, 2002 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Siempre sensual, ya sea vestida a lo Marilyn Monroe, o con pantalones de mezclilla, la cantante de raíces ecuatorianas nunca pasa desapercibida. En esta época se convirtió en un auténtico ícono de estilo con sus minifaldas super bajas, el uso de gorras y su peinado con trenzas bicolor. 8 de 12 Ver Todo Lady Gaga, 2010 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Gregg DeGuire/FilmMagic Rozando el disfraz, la aparición de la cantante en esta alfombra siempre es de las más esperadas. Elaborados trajes y tremendas plataformas son sus señas de identidad, pero con este infame vestido de carne fresca, con tocado y calzado incluidos, pasará a los anales de la historia. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Katy Perry, 2014 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Steve Granitz/WireImage Casi siempre la hemos visto en esta alfombra con su colorido estilo pin-up, pero se nos quedó grabado en la retina este atuendo confeccionado en dénim y acompañada de Riff Raff, con el que rindieron homenaje al look que Britney Spears y Justin Timberlake vistieron en los premios AMA de 2001. 10 de 12 Ver Todo Beyoncé, 2016 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Dimitrios Kambouris/WireImage La sueprestrella parecía un ángel con este delicado vestido transparente bordado con brillos y escote de plumas. La pudimos ver posando con su hija Blue Ivy, quien también portaba un romántico traje. Beyoncé es otra de las artistas que ha mostrado más cambios en su evolución, al igual que JLo. 11 de 12 Ver Todo Megan Fox, 2021 looks iconicos MTV VMA awards Credit: Kevin Mazur/MTV VMAs 2021/Getty Images for MTV/ ViacomCBS La actriz acaparó todas las miradas con este sensual vestido transparente de Mugler, en color piel y con pedrería que revelaba su estupenda silueta y que acompañó con el cabello suelto y efecto húmedo. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

