¡Qué glamour! Mira los modelitos que lucieron las hermanas Kardashian-Jenner y sus hijos en Navidad Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kardashian jenner Navidad Credit: Instagram Aunque debido a la pandemia la fiesta navideña de las Kardashian no fue tan opulenta como otros años, las hermanas más mediáticas apostaron por fabulosos vestidos para ellas y sus respectivos retoños. No te pierdas todos los modelitos que vimos en esa mágica noche, ¡con visita de Santa incluida! Empezar galería Kourtney y Penelope Kardashian jenner Navidad Credit: Instagram La hermana mayor del clan fue la anfitriona de la fiesta y apostó por llevar un atuendo a juego con su hija Penélope de 9 años. La recientemente prometida lució un pantalón blanco de tiro alto con un top semitransparente y una gabardina con forro plateado. Mientras que su hija, también de blanco, portó pantalones de encaje combinados con mocasines dorados y un abrigo de Gucci. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim e hijos Kardashian jenner Navidad Credit: Instagram La empresaria aprovechó para coordinarse con sus pequeños vistiendo todos de Balenciaga. North, de 8 años y su hermanita Chicago, de 3, presumieron modelos de terciopelo fucsia similares a los que su mami portó en Saturday Night Live, y los chicos Saint, de 6 años y Psalm, de 2, vistieron de negro con camisas y pantalones anchos. 2 de 8 Ver Todo Madre fashionista Kardashian jenner Navidad Credit: Instagram Por su parte, Kardashian, quien está pasando sus primeras navidades después de pedir el divorcio de Kanye West en medio de rumores de romance con Pete Davidson, eligió un look negro con vestido drapeado, leggins y botines a juego. Nos encanta que North optó por unas sandalias acolchadas y Chicago por botas de cowboy en fucsia metalizado. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Khloé Kardashian Kardashian jenner Navidad Credit: Instagram Presumiendo una silueta muy esbelta, la también empresaria deslumbró con este ajustado vestido de pedrería y brillos plateados de Celia Kritharioti en unas instantáneas tomadas por su hermana menor Kylie Jenner. 4 de 8 Ver Todo Khloé y True Kardashian jenner Navidad Credit: Instagram Khloé no quiso que su hijita True, de 3 años, se perdiera la visita de Santa y vistió a la pequeña con un traje plateado de Dolce & Gabbana ¡de $3,000! 5 de 8 Ver Todo Kendall Jenner Kardashian jenner Navidad Credit: Instagram Boquiabiertos nos dejó la modelo con el impresionante vestido de Carolina Herrera que lució en esta noche tan especial en familia. Con un cierto aire a Audrey Hepburn, posó con este traje de escote cerrado, corte sirena y voluminosa cola. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Con la abuelita Kardashian jenner Navidad Credit: Instagram La mamá de Kris Jenner - quien asistió a la fiesta pero no dejó constancia gráfica- tampoco quiso perderse el encuentro familiar. MJ Shannon, clásica y elegante, eligió una falda dorada de lamé y una chaqueta negra con doble abotonadura. 7 de 8 Ver Todo Kylie Jenner Kardashian jenner Navidad Credit: Instagram De la benjamina de la familia, quien está pasando unas Navidades muy especiales embarazada de su segundo hijo, apenas pudimos ver una imagen, en la que presume su pancita. La exitosa empresaria de belleza se dedicó a captar a sus hermanas, sobrinos y mostrar la decoración de la casa de Kourtney. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

