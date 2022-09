¡Espectaculares! Así son looks de las famosas en el Día de la Independencia de México Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia, Angela Aguilar Credit: Instagram/@anapatriciatv; @rodrigovlog Con colores, bordados, flores y fabulosos vestidos, famosas como Ana Patricia Gámez y Ángela Aguilar derrocharon elegancia y glamour mientras celebraban orgullosas la rica cultura del país azteca. ¡Mira quiénes fueron nuestras favoritas! Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana Patricia Gámez Credit: Instagram / Ana Patricia Gámez La presentadora del programa de televisión Enamorándonos USA y ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 compartió en sus redes sociales esta fotografía luciendo un bellísimo y tradicional vestido negro con estampados de colores y una media cola en el cabello. ¡El detalle más adorable fue el perrito! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Karina Banda Karina Banda Credit: Instagram / Karina Banda Con vestido largo rojo de corte sirena y con bordados de rosas, la presentadora de televisión dejó a su más de medio millón de seguidores de Instagram boquiabiertos con este look tan elegante y espectacular durante una de las celebraciones del grito de la independencia. 2 de 7 Ver Todo Ángela Aguilar Ángela Águilar Credit: @rodrigovlog Con distinguido vestido negro con estampados de colores y dibujos de las muñecas tradicionales mexicanas, la hija de Pepe Aguilar nos dejó atónitos con su look y en el que aprovechó para rendir homenaje a su abuela, quién le enseñó el amor por su cultura. "Angelitxs, hoy en un día tan especial para México, recuerdo a una de las mujeres más importantes de la música mexicana. Una mujer que me enseñó que 'primero soy mexicana", mi abuela Flor Silvestre. Un homenaje exclusivamente en Facebook", escribió en su Instagram. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Ana Bárbara Ana Bárbara Credit: Héctor Molina Con su potente e inconfundible voz, la intérprete lució un espectacular traje mariachi verde con detalles en dorado durante su presentación en la ciudad de Chiapas: "Qué hermosa noche llena de color , música y baile muy a la mexicana", escribió la artista en sus redes. 4 de 7 Ver Todo Andrea Legarreta Con traje de estilo típico de la ciudad de México, la copresentadora del programa Hoy derrochó estilo y belleza. "Orgullosa de ser mexicana. Anhelo para mi gente y mi país todo lo bueno que merecemos. ¡Viva México! Viva la gente buena y trabajadora, nuestra historia y costumbre, nuestra gastronomía, nuestros paisajes y lugares mágicos", escribió en sus redes sociales. 5 de 7 Ver Todo Andrea meza Andrea Meza Credit: Fadil Berisha Photography La ex Miss Universo y actual presentadora de Telemundo superó las expectativas con este increíble traje largo negro de tres capas de tul tutú que adornó con un velo bordado del mismo color y una corona de flores roja. ¡Wow! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Geraldine Bazan Geraldine Bazán Credit: Instagram / Geraldine Bazán La actriz de telenovela se inspiró en los colores de la bandera y lució una camisa estilo crop top de color blanco que combinó con unos pantalones rojos de vuelitos. En esta foto posa junto a su hija mayor Elisa Marie Soto. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

