Rosa de otoño, el color inesperado que aman las famosas esta temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Instagram Aunque pensamos que en el otoño reinan los tonos oscuros como negros, marrones y grises, estas famosas demuestran que el rosa, en cualquiera de sus variedades y en looks monocromáticos, es el color perfecto para esta temporada. ¡Inspírate con su estilo! Empezar galería Francisca Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Vimos a la conductora presumir su nueva silueta en este ceñido minivestido de manga larga con volumen en la parte superior y sandalias a juego en Despierta América. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día Muy favorecida con este tono pastel, la puertorriqueña vistió este femenino conjunto dos piezas de Dpom con volantes y hombros al desnudo en Hoy día, que combinó con sandalias minimalistas de Gucci en el mismo color. 2 de 12 Ver Todo Eiza González Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Gotham/ Getty Images En la fiesta posterior a la gala del Met, la actriz mexicana presumió este sensual vestido de un solo hombro con hebillas de Versace, sandalias y cluth plateados. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Ana de Armas Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Jacopo Raule/ Getty Images La actriz cubana dijo presente en el desfile de Louis Vuiton durante la Semana de la Moda de París ataviada con este vestido estilo blazer en rosa chicle con doble abotonadura, que acompañó de originales botines de la marca parisina. 4 de 12 Ver Todo Karla Martínez Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Instagram/ Karla Martínez Siempre sonriente, la conductora posa con un estilizado pantalón de cintura alta con correa a juego en tono pastel y una camisa clásica de rayas rosas y blancas. 5 de 12 Ver Todo Ester Expósito Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Jacopo Raule/ Getty Images En un evento celebrado por la firma Versace, la actriz española apostó por este coqueto minivestido fruncido en rosa bebé con detalles metálicos en los tirantes y llamativos zapatos satinados de tacón y plataforma, todo de la marca italiana. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Telemundo NBC Universal En los premios Billboard a la música latina, la Miss Universo mexicana deslumbró con este vestido en intenso magenta de Moonsori con un enorme volante en el lado izquierdo del traje, sencillas sandalias metalizadas y brillantes joyas. 7 de 12 Ver Todo Penélope Cruz Famosas vestidas de rosa otoño Credit: The Image Direct/The Grosby Group Para salir de compras por Nueva York, la actriz española optó por la comodidad combinando sus pantalones de mezclilla con un llamativo suéter fucsia con motivos geométricos en tonos azules y blancos, y botines. 8 de 12 Ver Todo Kim Kardashian Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Gotham/ GC Images La empresaria, quien lució varios looks en este llamativo color durante su reciente estancia en Nueva York, es una enamorada de Balenciaga, la marca que firma el diseño. En este caso, un maxiabrigo de estilo deportivo combinado con botas y minibolso plateados. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anya Taylor-Joy Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Mondadori Portfolio En el festival de cine de Venecia, la actriz criada en argentina derrochó glamour con este vestido recto con lazada oversize en la cintura de Dior, con una coqueta boina con velo a juego. 10 de 12 Ver Todo Rosalía Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Backgrid/The Grosby Group Jacquemus firma el original conjunto que lució la cantante española para celebrar el lanzamiento de su colección de maquillaje en colaboración con MAC y que combinaba un top estilo bandeau rojo con una falda larga y sandalias fucsias. 11 de 12 Ver Todo Diane Kruger Famosas vestidas de rosa otoño Credit: Dimitrios Kambouris/ Getty Images En la gala de otoño del ballet de Nueva York, la actriz apostó por este vestido largo de Jason Wu en color frambuesa con cuerpo fruncido, hombros al descubierto, mangas con volantes y falda abullonada que creaba un interesante juego de volúmenes. Lo lució con un elegante peinado, un clutch con perlas incrustadas y maquillaje en los tonos del vestido. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

