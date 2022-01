Los looks más espectaculares de la Semana de la Alta Costura de París Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Getty Images La Semana de la Alta Costura parisina es una oportunidad para inspirase y admirar el saber hacer de los artesanos de la moda. Toma nota de tus favoritos para la primavera/verano 2022 porque seguro que los verás en la próxima alfombra roja. Empezar galería Valentino looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Peter White/ Getty Images Intensos colores sólidos, siluetas estructuradas y volúmenes arquitectónicos, son algunas de las características de la colección de la casa italiana que desfila en París con su colección titulada Anatomía de la alta costura. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Schiaparelli looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Peter White/ Getty Images En la línea de sus últimas creaciones a camino entre moda y escultura, la firma ha presentado una colección inspirada en las sacerdotisas con el blanco, el negro y el dorado como colores protagonistas. 2 de 12 Ver Todo Fendi looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Peter White/ Getty Images El rojo carmesí fue uno de los colores principales de este desfile inspirado en Roma. Vimos capas bordadas, vestidos largos adornados con cuentas y minivestidos drapeados en lujosa seriedad. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Jean Paul Gaultier looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Victor Virgile/Gamma-Rapho Bebiendo de la herencia de la marca, el desfile ha presentado numerosos vestidos con corsé, vestidos con detalles fruncidos, chifón manipulado en formas increíbles y esculturales y sinuosos trajes hechos de lana. 4 de 12 Ver Todo Zuhair Murad looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Estrop/ Getty Images El desfile fue como un viaje al pasado, en concreto a la época de los piratas del siglo XVIII, con sombreros y cadenas pero también vaporosos vestidos de organza, minifaldas de brillante lamé, bustiers que podrían haber pertenecido a una sirena, y oras fantásticas piezas. 5 de 12 Ver Todo Elie Saab looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Victor Virgile/ Gamma Rapho El diseñador libanés supo llenar la atmósfera de alegría con una colección inspirada en el verano mediterráneo. Una paleta de colores vivos como el fucsia, azul, verde... en vestidos llenos de volumen, bordados y lentejuelas. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alexandre Vauthier looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Peter White/ Getty Images Tejidos metálicos, lentejuelas brillantes, acabados de plumas, bordados... los vestidos del desfile mostraban algo de piel -unos más, otros menos-, y evocaban el glamour del rock de los 80. 7 de 12 Ver Todo Stephane Rolland looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Peter White/ Getty Images La obra de expresionismo abstracto del pintor italo español Viani ha sido la fuente de inspiración para esta colección repleta de diseños dramáticos pero de apariencia etérea con looks monocromáticos, piezas de cristal y siluetas orgánicas. 8 de 12 Ver Todo Chanel looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Stephane Cardinales - Corbis Entertainment Un soplo de innovación en la maison francesa que supo combinar los diseños más clásicos de Chanel, como los trajes de tweed o las siluetas años 20, con elementos más vanguardistas, como la mezcla de llamativos estampados, flores de colores bordadas en pedrería y el uso de colores más intensos. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Viktor & Rolf looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Viictor Boyko/Getty Images Drácula es una de las figuras que ha inspirado esta colección que ha utilizado recursos del terror clásico como los labios oscuros y las pieles pálidas de las modelos, ala vez que la envolvía en un aura mística y romántica con colores pastel y tejidos femeninos. 10 de 12 Ver Todo Dior looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Peter White/ Getty Images La directora creativa Maria Grazia Chiuri quiso rendir un homenaje a la artesanía y las relaciones humanas a través de piezas dignas de estar en un museo. Menos dramáticas que las de otros colegas, sus creaciones fueron bordadas a mano por 380 artesanos del colectivo indio Chanakya para lo que emplearon 280.000 horas. 11 de 12 Ver Todo Giambattista Valli looks espectaculares semana alta costura paris Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Aunque nos sorprendió con muchos y estilizados diseños en negro en diferentes tejidos, no se olvidó de sus característicos modelos de capas de tul, esta temporada en una paleta de rosas, melocotón y rojo. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

