Los looks más espectaculares de la colección crucero de Oscar de la Renta Para ir abriendo boca de cara a la primavera/verano 2022, la marca creada por el dominicano Oscar de la Renta ha presentado su colección resort inspirada por las flores y la naturaleza. Por Pilar Sopeséns Looks espectaculares colección Resort Oscar de la Renta Credit: Cortesía Oscar de la Renta El diseñador dominicano Oscar de la Renta se caracterizó por crear diseños exquisitamente femeninos que resaltaban la belleza natural de la mujer y su silueta durante toda su carrera. Un maestro en el uso de los volumenes y los estampados, su legado sigue vivo de la mano de sus sucesores, Laura Kim y Fernando Garcia. En esta nueva colección pre-primavera 2022, y después del éxito que obtuvieron con la colección otoño/invierno que ya contaba con flores tridimensionales bordadas, como bien lució la cantante Taylor Swift en marzo durante los Grammy, han decidido continuar con el festival florido e incluir estos motivos en los estampados de la recién estrenada línea. Con la intención de capturar el misticismo de la mujer, la colección está inspirada por la belleza de los paisajes naturales. Los jardínes de la paisajista basada en Nueva York Miranda Brooks protagonizan algunas piezas junto a vistas panorámicas estampadas sobre falla de seda y flores cristalizadas bordadas sobre delicados tules que sirven de escaparate a los bellos arreglos. Una auténtica invitación a escapar de lo ordinario y conectar con la naturaleza. Una oportunidad para desconectar, recuperar la vitalidad y elevar nuestro espíritu ante la perspectiva de una realidad más luminosa. Estos son algunos de nuestros looks favoritos de la colección Pre-Spring 2022 , que mantienen la esencia de Oscar de la Renta y que estamos deseando ver en las próximas alfombras rojas. Looks espectaculares colección Resort Oscar de la Renta Credit: Cortesía Oscar de la Renta Looks espectaculares colección Resort Oscar de la Renta Credit: Cortesía Oscar de la Renta Looks espectaculares colección Resort Oscar de la Renta Credit: Cortesía Oscar de la Renta Looks espectaculares colección Resort Oscar de la Renta Credit: Cortesía Oscar de la Renta Looks espectaculares colección Resort Oscar de la Renta Credit: Cortesía Oscar de la Renta

