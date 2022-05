Los novios, Kim, Khloé, Kendall, Kylie... mira todos los looks de la boda de Kourtney Kardashian en Italia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: Backgrid UK/The Grosby Group (2)// NINO/GC Images La boda entre Kourtney y Travis Barker parecía un desfile de Dolce & Gabbana sin fin, con todos los modelitos que hemos visto presumir al clan Kardashian-Jenner en Portofino, Italia, el fin de semana. ¡Mira los looks que la familia eligió para la romántica ceremonia! Empezar galería Kourtney Kardashian y Travis Barker Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: Backgrid UK/ The Grosby Group Los novios, quienes se daban el sí quiero por tercera vez, lucieron sendos atuendos a la medida de Dolce & Gabbana. Ella, un minivestido con corsé, encaje y satín, inspirado en la lencería italiana, con guantes de tul y tacones blancos. Él, con un esmoquin clásico de corte entallado. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio El velo Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: Instagram Dolce & Gabbana El protagonista del traje que la novia usó durante la ceremonia fue este velo larguísimo bordado a mano con flores, la imagen de la Virgen María, basada en uno de los tatuajes del novio, y las palabras Familia, Lealtad y Respeto. 2 de 12 Ver Todo Kris Jenner Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: Backgrid UK/ The Grosby Group La madre de la novia, quien acompañó a su hija al altar, vistió un traje largo fluido en color rosa empolvado, con mangas amplias, y bordado con plumas, pedrería y lentejuelas, de Dolce & Gabbana. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: NINO/GC Images También ataviadas con diseños de la casa italiana, la empresaria apostó por un ajustado modelo negro, cubierto de encaje, con guantes y vistosas joyas. Su hija mayor, North West, eligió un conjunto también negro, de pantalón, blusa y capa con vivos de encaje blanco en los puños. Como accesorios, una gruesa gargantilla de piedras, zapatos de plataforma, múltiples anillos y un minibolso. Reign, el hijo menor de Kourtney, lució con mucho estilo un tuxedo de pantalón corto. 4 de 12 Ver Todo Khlóe Kardashian Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: Backgrid UK/ The Grosby Group Aunque ha levantado algunas alarmas por su extrema pérdida de peso, la menor de las tres Kardashian parecía una diosa con este ceñido vestido de encaje negro con hombros caídos, un cinturón estilo rosario y una llamativa corona. Todo de Dolce & Gabbana. 5 de 12 Ver Todo Kendall Jenner Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: Backgrid UK/ The Grosby Group La supermodelo asistió al enlace con su pareja, el baloncestista Devin Booker, ataviada con un diseño vintage de la marca italiana de color claro, con flores y mariposas estampadas y corte sirena. Era tan ceñido, que su hermana Kylie le grabó un video subiendo las escaleras caminando como un pato, pues el traje no le permitía hacerlo con normalidad. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner La benjamina del club también recurrió al archivo de Dolce & Gabbana para vestir, apostando por este modelo gris metalizado con flores pintadas a mano, que resaltaba sus sinuosas curvas. 7 de 12 Ver Todo Penelope Disick y Alabama Barker Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Las respectivas hijas mayores de los novios, actuaron como damas de las flores. Penélope, con un voluminoso vestido blanco con capas de tul y flores bordadas, y el cabello coloreado de rojo. Por su parte, la hija del baterista presumió silueta con un diseño gris de escote generoso, detalles de tul y toques carmín. 8 de 12 Ver Todo Atiana de la Hoya Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: Backgrid UK/ The Grosby Group La hijastra de Barker, hija del boxeador Oscar de la Hoya, lució un modelo similar al de Alabama, en capas de tul en tono gris perla, pero más largo y con flores rojas bordadas en el pecho. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Novia gótica Looks boda Kourtney KArdashian Travis Barker Credit: Instagram Alabama Luella Barker Uno de los cambios de vestido que hizo la novia fue a un modelo muy similar al que llevó en la ceremonia, pero en color negro, velo incluido. En la imagen, el momento en el que el novio le quitó la liga con los dientes. Chaquetas a juego Otra sorpresa que se reservaron los novios para la fiesta fue un par de chaquetas de cuero blancas en las que podía leerse Mr. y Mrs. Barker. Megan Fox y Travis Barker Una de las parejas famosas invitadas al enlace, fue la de los prometidos, amigos íntimos de los novios. Ella, muy sensual con un corsé de encaje y amplia falda de cuero. Él, con un entallado traje brillante de estampado animal.

