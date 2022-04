Los mejores looks de belleza de los Latin American Music Awards 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Belleza LAMAs 2022 Credit: Getty Images (3) En esta glamorosa cita con la música, las invitadas apostaron por maquillajes naturales en los que resaltaron las pieles impecables y las miradas intensas. En cuanto a cabello, suaves ondas románticas o melenas ultra lacias se robaron todas las miradas. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Gloria Trevi Belleza Latin AMAs 2022 Credit: Bryan Steffy/ Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images La diva mexicana fue una de las mejor vestidas de la noche con este llamativo traje con pedrería. Trevi resalto su mirada con un maquillaje de ojos ahumados, dejando el resto de su rostro en tonos naturales, y peinó su larga melena lisa con raya partida en un lado. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Reyes Belleza Latin AMAs 2022 Credit: Greg Doherty/Getty Images Con el cabello recogido en una coleta baja y algunos mechones sueltos por la cara, el peinado relajado de la cantante contrastaba con la elegancia de su traje. Con el maquillaje sencillo y natural, delineó sus labios para darles un aspecto más carnoso. 2 de 10 Ver Todo Emilia Mernes Belleza Latin AMAs 2022 Credit: Greg Doherty/Getty Images Una piel muy trabajada con efecto cristal es la protagonista absoluta de este look clásico y elegante. Con un delineado negro y un toque original con el punto bajo los ojos, la argentina presumió de labios carnosos en un tono rosado y apostó por la tendencia del wet look para el cabello recogido. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Adamari López Belleza Latin AMAS 2022 Credit: Mezcalent La puertorriqueña impactó en la alfombra con un vestido muy sensual y su look de belleza estuvo a la altura. Con el cabello peinado en suaves ondas y maquillaje en tonos dorados, la conductora parecía una diva del Hollywood clásico. 4 de 10 Ver Todo Goyo Martínez Belleza LAtin AMAs 2022 Credit: Greg Doherty/Getty Images La cantante colombiana puso a todo el público a bailar cantando Otra noche, y en la alfombra nos conquistó con su look de piel impecable y luminosa, resaltando sus labios brillantes, y con sus rastas recogidas en un altísimo moño. 5 de 10 Ver Todo María Becerra Belleza LAtin AMAs 2022 Credit: Bryan Steffy/ Telemundo/ NBCU Photo Bank via Getty Images La ganadora del premio a Nuevo Artista del Año apostó por una coleta alta, cejas definidas y maquillaje natural para decir presente en la gala. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Castro Belleza Latin AMAs 2022 Credit: Greg Doherty/Getty Images Vimos a la actriz presumiendo varias tendencias de la noche como la melena ultralisa, los labios delineados y un maquillaje de ojos intenso, en su caso, con cejas marcadas, delineado exagerado y abundantes pestañas. 7 de 10 Ver Todo Luna Pernía Belleza latin AMAs 2022 Credit: Greg Doherty/Getty Images La hija del actor colombiano Gregorio Pernía, quien quiere seguir los pasos de su padre, eligió un vestido fucsia muy femenino y juvenil, que completó con el cabello suelto retirado de la cara, y maquillaje en tonos rosados, con sombras de ojos, rubor y labial creando un look muy dulce. 8 de 10 Ver Todo Mariah Angeliq Belleza Latin AMAs Credit: Bryan Steffy/ Telemundo/ NBCU Photo Bank via Getty Images La cantante subió a recoger el galardón a Colaboración del Año por su participación junto a Karol G en El makinon, con este original peinado de inspiración oriental, con moñetes y palillos. Con el rostro bronceado y luminoso, destacaron sus pestañas XXL. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Azur Looks belleza Latin AMAs 2022 Credit: Greg Doherty/Getty Images La influencer, con un llamativo vestido de pedrería brillante optó por un semirrecogido romántico con ondas suaves y mechones sueltos. Para el maquillaje, sombras de ojos tostadas y cejas definidas le dieron el protagonismo a su mirada. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

