Brillos, aberturas y un punto de locura, así fue la alfombra roja de los American Music Awards + JLo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks AMAs 2021 Credit: Getty Images Las alfombras de los premios musicales siempre están abiertas a diseños más vanguardistas y desafiantes que otros eventos. En esta edición de los AMAs vimos muchos vestidos sensuales con múltiples aberturas, tejidos transparentes, satinados y mucha pedrería. Por supuesto no faltaron los originales que aprovecharon la ocasión para presumir su peculiar estilo en todo su esplendor. Empezar galería Cardi B Mejores looks AMAs 2021 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic ¿Cardi, eres tú? La rapera dominicana eligió este misterioro modelo de Schiaparelli con escote corazón y velo que incluía una máscara dorada, enormes aretes en forma de ojos con dedos colgando y guantes con uñas incorporadas. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Becky G Mejores looks AMAs 2021 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Después de llamar toda la atención con su juvenil y colorido vestido en los Latin Grammy, la cantante mexicoamericana optó por este sensual diseño morado con numerosas aberturas en la parte frontal de Raisa Vanessa. 2 de 12 Ver Todo Bad Bunny Mejores looks AMAs 2021 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic No sabemos si el puertorriqueño pasó calor, pero seguro iba comodísimo con su atuendo en color menta formado por una chaqueta acolchada, pantalones de estilo deportivo y abrigados botines. Un conjunto de aire casual que el rapero presumió como alta costura acompañado de lentes de sol y una gargantilla. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Olivia Rodrigo Mejores looks AMAs 2021 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic La actriz y cantante apostó por la sensualidad con este traje de lentejuelas transparente en azul de David Koma con escote profundo y plumas en el bajo. 4 de 12 Ver Todo Kali Uchis Mejores looks AMAs 2021 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Así de sexy se presentó la cantante colomboamericana con este corsé satinado en rosa palo de con bata a juego que combinó con botas altas, numerosos anillos y una gargantilla brillante. 5 de 12 Ver Todo Rachel Zegler Mejores looks AMAs 2021 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Carolina Herrera firma el espectacular vestido con cuello halter y falda de capas de tul en blanco y negro que vistió la joven actriz colombiana. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Winnie Harlow Mejores looks AMAs 2021 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Una auténtica obra de arte es este mini vestido de cadenas metálicas con cuello alto y mangas off the shoulder, decorado con flecos y piedras de colores de Zuhair Murad, que la modelo lució con una diadema a juego y sandalias minimalistas. 7 de 12 Ver Todo Machine Gun Kelly Mejores looks AMAs 2021 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic El cantante cambió a su acompañante habitual de las alfombras, su pareja la actriz Megan Fox, por su hija Casie de 12 años, quien se vio muy elegante con un vestido negro de Valentino. Por su parte, él lució un atuendo a la medida de Ashton Michael, protagonizado por un suéter decorado con cadenas, arandelas y perlas y una gargantilla a juego. 8 de 12 Ver Todo Marsai Martin Mejores looks AMAs 2021 Credit: Amy Sussman/ Getty Images Muy sonriente, la joven actriz posó con este ajustado diseño multicolor con el clásico estampado de Missoni que le vimos hace poco a Cindy Crawford. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Coi Leray Mejores looks AMAs 2021 Credit: Amy Sussman/ Getty Images La rapera presumió silueta con este diseño vintage de Gucci con un solo hombro y pequeña cola de brillos negros semi transparente. 10 de 12 Ver Todo Zuri Hall Mejores looks AMAs 2021 Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic Brillando como un diamante, la reportera y actriz deslumbró con este ajustado diseño de cuello cerrado y manga larga de brillos plateados. 11 de 12 Ver Todo Jennifer López Mejores looks AMAs 2021 Credit: Frazer Harrison/ Getty Images La Diva de El Bronx no posó en la alfombra pero sorprendió con su actuación en el escenario ataviada con un romántico vestido de cuerpo estilo corsé y vaporosa falda de tul firmado por Dolce & Gabbana que combinó con un llamativo tocado y botines acordonados. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

