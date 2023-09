Los looks más comentados de la alfombra rosa de Victoria's Secret The Tour Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Goyo, Lourdes Leon y Gigi Hadid Victoria Secret 2023 Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret (x3) La prestigiosa marca Victoria's Secret inició la Semana de la Moda de Nueva York con un evento especial en el que famosos se dieron cita para sus mejores galas en la alfombra donde las transparencias, el brillo y el cuero fueron de los grandes protagonistas. Empezar galería Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La supermodelo llevó top corto negro de cuero y pantalones a juego de cintura alta, que combinó con tacones de aguja de plataforma y su cabello suelto con ondas suaves sobre los hombros. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Naomi Campbell Naomi Campbell Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La veterana modelo optó por exhibir sus piernas increíblemente largas con un mini vestido dorado de Bubu Ogisi, que también resaltó sus tonificados brazos. 2 de 10 Ver Todo Goyo Goyo Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La cantante colombiana, que estuvo a cargo de la presentación musical en el evento que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, llevó su tumbao' a la alfombra con un voluminoso set de dos piezas blanco con negro. Cabe resaltar que la artista es parte de la participación latina de la marca de lencería en la colección cápsula llamada Casa Bogotá donde los diseños son creados en crochet por la joven Melissa Valdés. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Lourdes León Lourdes león Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La hija mayor de la reina del pop Madonna llevó un atrevido mini vestido de la diseñadora Natalia Fedner que dejaba poco a la imaginación y que al mismo tiempo se ajustó a la temática de la fiesta donde la inclusión y la diversidad eran el eje central. 4 de 10 Ver Todo Michelle Rodríguez Michelle Rodríguez Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La guapísima actriz lució sofisticada con un vestido de gala completamente en color dorado que resaltaba sus curvas, con maquillaje natural. 5 de 10 Ver Todo Anggie Bryant Anggie Bryant Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La modelo afrocolombiana presumió su melena rizada y su estilizada figura con un corsé set verde esmeralda de encaje y unos pantalones a juego. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La super modelo puso el color en el evento con este vestido amarillo con escote asimétrico y detalle en los hombros de Ferragamo. Combinó el look con zapatos de tacón negros y joyas de Melissa Kaye. 7 de 10 Ver Todo Doja Cat Doja Cat Credit: hoto by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La cantante presumió su figura con un vestido lencero ceñido con cuello V y delicados tirantes con la espalda expuesta y zapatos de punta Christian Dior. 8 de 10 Ver Todo Winnie Harlow Winnie Harlow Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La supermodelo lució deslumbrante con este vestido dorado con recortes estratégicamente colocados. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adriana Lima Adriana Lima Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret La icónica supermodelo brasileña se vio increíble con este llamativo mini vestido negro cubierto de lentejuelas doradas, con un escote corazón más corpulento y un cinturón negro que ceñía la cintura. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

