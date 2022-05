¡Cuidado que quema! Los sensuales looks de la alfombra roja de los premios Billboard 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería alfombra billboard 2022 Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic (3) Escotes de vértigos, siluetas ajustadas, arriesgadas aberturas y cortes mini se dieron cita para celebrar la música en los premios Billboard en Las Vegas. ¿Quién fue tu favorita? Empezar galería Becky G alfombra billboard 2022 Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Presumiendo pierna, la cantante deslumbró con un minivestido bordado con pedrería y plumas en color violeta de Zuhair Murad Couture. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anitta alfombra billboard 2022 Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Siempre sensual, la cantante brasileña modeló un vestido tipo columna rosa palo metalizado firmado por Fendace. 2 de 12 Ver Todo Megan Fox y Machine Gun Kelly alfombra billboard 2022 Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Causando sensación, la pareja de prometidos posó conjuntada, ella con un glamoroso vestido con escote profundo, abertura en la falda y llamativas mangas con pedrería de David Koma; él eligió un traje con pinchos y camisa de brillos obra de Dolce & Gabbana. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Doja Cat alfombra billboard 2022 Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El vestido negro con original escote y transparencias de Schiaparelli nos dejó impresionadas, pero fueron sus accesorios lo que más llamaron la atención: bolso en forma de planeta, zapatos que asemejaban pies, pezoneras y grandes aretes en forma de orejas de la misma firma italiana. 4 de 12 Ver Todo Rauw Alejandro alfombra billboard 2022 Credit: Bryan Steffy/ WireImage El cantante impactó en el escenario donde interpretó algunos de sus éxitos como Todo de Ti, y aunque llegó sin su novia, la cantante Rosalía, demostró con un traje oversized, camiseta gráfica, originales zapatos y llamativa joyería, que los hombres también pueden conquistar la alfombra roja. 5 de 12 Ver Todo Kylie Jenner y Travis Scott alfombra billboard 2022 Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Aunque fue su hijita Stormi la que acaparó todos los flashes, así de elegante posó la pareja. Ella con un vestido largo en tonos grises de Balmain efecto desnudo y él con un traje de dos piezas verde. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kali Uchis alfombra billboard 2022 Credit: Bryan Steffy/WireImage Premiada con dos galardones, la artista colombiana sedujo con este conjunto de corsé estructurado de generoso escote y falda con abertura en color teja, de GDCS. 7 de 12 Ver Todo Megan Thee Stallion alfombra billboard 2022 Credit: Bryan Steffy/ WireImage Para la ocasión la rapera eligió este revelador modelito drapeado de Mugler en tonos arena, con cola incluida. 8 de 12 Ver Todo Luisana Lopilato y Michael Bublé alfombra billboard 2022 Credit: Frazer Harrison/ Getty Images Otra de las parejitas que vimos en la alfombra fue la del cantante y la actriz argentina, quien está embarazada y presumió su barriguita en un minivestido de brillos azul noche con borde de plumas. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Heidi Klum alfombra billboard 2022 Credit: Bryan Steffy/ WireImage La modelo se unió a la tendencia de los guantes largos con unos en color negro que contrastaban con el tono amarillo de su vestido palabra de honor con gran abertura firmado por Toni Maticevski. 10 de 12 Ver Todo Rocsi Díaz alfombra billboard 2022 Credit: Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images La reportera estuvo entrevistando a diversas celebridades en la alfombra ataviada con un diseño de inspiración griega en blanco, con un solo hombro y detalles dorados que simulaban una cremallera de Elisabetta Franchi. 11 de 12 Ver Todo Dove Cameron alfombra billboard 2022 Credit: Frazer Harrison/ Getty Images La artista presumió su abdomen en un original diseño de Ashlyn de color rojo degradado con peculiar escote y falda voluminosa. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

