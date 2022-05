Los mejores looks de la after party del Met, ¡mucho más sexy que los de la gala! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería After party met gala 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group (2)/ Gotham/ GC Images Tras la gala más glamorosa ¡llega la fiesta! No te pierdas los sensuales modelitos que presumieron las celebridades para disfrutar de la noche. Empezar galería Camila Cabello after party met gala 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante cubana derrochó estilo en este llamativo diseño con plumas en rojo, blanco y negro de Prabal Gurung. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Cardi B after party met gala 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group La rapera de raíces dominicanas fue bastante discreta con este ajustado traje Versace de silueta sirena y copas enjoyadas. 2 de 12 Ver Todo Blake Lively AFter party met gala 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group Tras dejarnos sin aliento con su transformación en plena alfombra, la anfitriona de la gala presumió pierna en este minivestido Versace rojo con pedrería. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Hailey Bieber after party gala met 2022 Credit: Gotham/ GC Images Muy alejada de su glamoroso look en blanco satinado de la gala, la modelo mostró piel con este conjunto de shorts de piel, chaqueta y sostén brillante de Saint Laurent. 4 de 12 Ver Todo La La Anthony after party gala met 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group LaQuan Smith firma este sensual y original atuendo de encaje gris perla que lució la empresaria. 5 de 12 Ver Todo Rosalía after party met gala 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group La motomami presumió otro diseño de Givenchy alta costura después de la gala. Un modelo strapless recubierto de pedrería brillante y ribete de perlas metálicas que acompañó de altísimas botas y un blazer satinado sobre los hombros. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kendall Jenner after party gala met 2022 Credit: Gotham/ GC Images La modelo llevó al extremo la tendencia de las transparencias y la ropa interior visible con este conjunto de top y falda de Miu Miu. 7 de 12 Ver Todo Tessa Thompson after party met gala 2022 Credit: Udo Salters/Sipa USA La actriz nos conquistó con este minivestido rojo con voluminoso cuello de tul de Carolina Herrera. 8 de 12 Ver Todo Anitta After party met gala 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group La brasileña subió la temperatura con este ajustado vestido de lentejuelas multicolor de Moschino. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bella Hadid after party gala met 2022 Credit: Gotham/ GC Images Transparencias, encaje, brillos, bordados y altas dosis de sensualidad con un revelador top, este atuendo de Dilara Findìkoglu que presumió la modelo grita ¡fiesta! por los cuatro costados. 10 de 12 Ver Todo Emily Ratajkowski after party met gala 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group Con altas plataformas satinadas, la modelo presumió sus kilométricas piernas en este diseño verde oro con pedrería y escote estilo balcón de Versace. 11 de 12 Ver Todo Travis Barker y Kourtney Kardashian After party met gala 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group La afectuosa pareja se cambió a un pantalón con flecos brillantes, fajín y crop top blanco él y ella apostó por un minivestido estilo corsé. No sabemos cuál de los dos nos gusta más. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

